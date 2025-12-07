Logo
Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Извор:

АТВ

07.12.2025

08:04

Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија
Фото: АТВ

Република Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија за наредну годину. Основица за борачки додатак треба да буде повећана на четири и по КМ, а биће увећане и инвалиднине, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Подсјетио је да је на састанку са Предсједништвом БОРС-а договорено је да се у 2026. у складу са стручном спремом запосле сва дјеца погинулих бораца, којих укупно има око 500 у Српској.

"Током седмице разговарао сам с члановима наше футсал репрезентације до 18 година, који су се такмичили на Свјетском школском првенству у Бразилу", написао је Додик на Икс мрежи.

Тагови:

Милорад Додик

boračke kategorije

