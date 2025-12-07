Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Извор:
АТВ
07.12.2025
08:04
Коментари:5
Република Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија за наредну годину. Основица за борачки додатак треба да буде повећана на четири и по КМ, а биће увећане и инвалиднине, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Подсјетио је да је на састанку са Предсједништвом БОРС-а договорено је да се у 2026. у складу са стручном спремом запосле сва дјеца погинулих бораца, којих укупно има око 500 у Српској.
"Током седмице разговарао сам с члановима наше футсал репрезентације до 18 година, који су се такмичили на Свјетском школском првенству у Бразилу", написао је Додик на Икс мрежи.
Република Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија за наредну годину. Основица за борачки додатак треба да буде повећана на четири и по КМ, а биће увећане и инвалиднине.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 7, 2025
На састанку са Предсједништвом БОРС-а договорено је да се у 2026. у складу са стручном… pic.twitter.com/UJlrqStWvi
Република Српска
14 ч3
Република Српска
14 ч3
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму