Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ: Волф подржао политику Српске

Извор:

АТВ

06.12.2025

19:13

Коментари:

0
Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ: Волф подржао политику Српске
Фото: Printscreen

Важно да се у Бундестагу разговарало о БиХ. Посланик Алтернативе за Њемачку у Бундестагу Александар Волф подржао је политику Српске и однос према Дејтону.

Поручио је то Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије. Каже да је Волф указао и на промјене које се глобално дешавају, на ризике Дејтонског мировног споразума, указујући на посљедња дешавања од када је Кристијан Шмит у БиХ.

"Битно је да успоставимо однос са Њемачком на принципу разумијевања нове националне политике САД, јер ће тај концепт бити политички доминантан на западном Балкану и у БиХ, објашњава стручњак за међународне односе. Каже и да је расправа у Бундестагу показала да је Њемачка још на трагу старих политика једнополарног свијета", истиче из Центра за међународне и безбједносне студије Бојан Шолаја.

"Републици Српској и БиХ, осим САД, највећи партнер треба да буде Европа. Став Њемачке о ситуацији на западном Балкану и у БиХ је један од најважнијих. Међутим, сада се налазимо на раскрсници, а то је нова национална стратегија САД која је у супротности са политиком коју промовише Њемачка и генерално институције ЕУ", додао је стручњак за међународне односе Лучијано Калужа.

О тридесетој годишњици Дејтона се причало и у Штутгарту на трибини - ,,Дејтонски мировни споразум – 30 година послије: између мира, суверенитета и европских интеграција" коју организује представништво Републике Српске у Њемачкој.

Предавања је одржао академик Витомир Поповић и професор Драго Вуковић.

Таг:

Bundestag

Коментари (0)
