Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

РТРС

06.12.2025

15:33

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Сања Вулић, поручује да захтјев СДС-а за отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста није ништа друго него продубљивање кризе и стварање тензија.

"Данашњи перформанс представника СДС-а испред ЦИК-а није ништа друго него продубљивање кризе, стварање тензија и притисака. То, наравно, не долази из њихове режије, већ из режије њиховог налогодавца и ментора, а то су Шмит и дио глобалистичких структура које су још увијек уз њега", рекла је Вулићева за РТРС.

Истиче да је овакви захтјеви СДС-а не изненађују.

"Уопште ме не изненађује њихова данашња прес-конференција, само је интересантно да, по информацијама којима располажемо, овај прес је требало да буде одржан у Парламентарној скупштини, гдје би они најавили протесте за понедјељак испред ЦИК-а, уколико ЦИК не испуни њихове захтјеве", поручује Вулићева.

Додаје да су у СДС-у били информисани да су њихове идеје прозрете, те да су након тога одлучили да обраћање јавности обаве испред ЦИК-а.

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

"Могу само да кажем да је врло интересантно како су љути на Вању Бјелицу Прутину, која није успјела да реализује све њихове жеље и планове, или је можда дошло до некаквих шумова на релацији Шаровић–Бабаљ, па она слуша свог шефа Шаровића, а не Бабаља. Тако да ће бити врло интересантно у наредном периоду гледати развој ситуације између чланова који представљају СДС у ЦИК-у, иако то није по закону, и представника СДС-а", истакла је Вулићева.

Поручује да, што се СНСД-а тиче, спремни су за још једну побједу.

"Још један шампањац је припремљен да прогласимо апсолутну побједу ако они то желе, али постављам јавно питање ЦИК-у и Вањи Бјелици Прутини: када ћете отворити Источну Илиџу? Мислим да би то било фер, пошто ништа не радите по закону него по својој вољи и процјени, па хајде онда да процијенимо сви заједно какво је стање у врећама Источне Илиџе", нагласила је Вулићева.

Подсјећамо, СДС је затражио од Централне изборне комисије БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да се изврши графолошко вјештачење. Вршилац дужности предсједника СДС-а, Јовица Радуловић, рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.

Сања Вулић

