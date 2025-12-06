Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Извор:
РТРС
06.12.2025
15:33
Коментари:5
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Сања Вулић, поручује да захтјев СДС-а за отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста није ништа друго него продубљивање кризе и стварање тензија.
"Данашњи перформанс представника СДС-а испред ЦИК-а није ништа друго него продубљивање кризе, стварање тензија и притисака. То, наравно, не долази из њихове режије, већ из режије њиховог налогодавца и ментора, а то су Шмит и дио глобалистичких структура које су још увијек уз њега", рекла је Вулићева за РТРС.
Истиче да је овакви захтјеви СДС-а не изненађују.
"Уопште ме не изненађује њихова данашња прес-конференција, само је интересантно да, по информацијама којима располажемо, овај прес је требало да буде одржан у Парламентарној скупштини, гдје би они најавили протесте за понедјељак испред ЦИК-а, уколико ЦИК не испуни њихове захтјеве", поручује Вулићева.
Додаје да су у СДС-у били информисани да су њихове идеје прозрете, те да су након тога одлучили да обраћање јавности обаве испред ЦИК-а.
Економија
Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ
"Могу само да кажем да је врло интересантно како су љути на Вању Бјелицу Прутину, која није успјела да реализује све њихове жеље и планове, или је можда дошло до некаквих шумова на релацији Шаровић–Бабаљ, па она слуша свог шефа Шаровића, а не Бабаља. Тако да ће бити врло интересантно у наредном периоду гледати развој ситуације између чланова који представљају СДС у ЦИК-у, иако то није по закону, и представника СДС-а", истакла је Вулићева.
Поручује да, што се СНСД-а тиче, спремни су за још једну побједу.
"Још један шампањац је припремљен да прогласимо апсолутну побједу ако они то желе, али постављам јавно питање ЦИК-у и Вањи Бјелици Прутини: када ћете отворити Источну Илиџу? Мислим да би то било фер, пошто ништа не радите по закону него по својој вољи и процјени, па хајде онда да процијенимо сви заједно какво је стање у врећама Источне Илиџе", нагласила је Вулићева.
Подсјећамо, СДС је затражио од Централне изборне комисије БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да се изврши графолошко вјештачење. Вршилац дужности предсједника СДС-а, Јовица Радуловић, рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.
Економија
26 мин0
Бања Лука
30 мин2
Занимљивости
31 мин0
Хроника
35 мин0
Република Српска
2 ч7
Република Српска
2 ч1
Република Српска
6 ч2
Република Српска
7 ч2
Најновије
Најчитаније
15
55
15
45
15
40
15
35
15
33
Тренутно на програму