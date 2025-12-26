Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

Извор:
АТВ
26.12.2025
21:31
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је вечерас на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима" да ће Влада издвојити додатна средства за ову акцију, поред већ издвојених 200.000 КМ.
"Имали смо захтјев да се тај износ повећа што ћемо и учинити. Договорили смо да са овим средствима које смо добили из Србије и Кабинета предсједника Републике Српске, да и Влада толико издвоји да би могли правити огромне кораке у помоћи онима којима је најпотребнија, а то су наши најмлађи", истакао је Минић.
Он је додао да средства прикупљена у оваквим акцијама буду искориштена у праве сврхе, јер се помогне дјеци и родитељима.
"Цијели дан позивам број 1411 и позивам и остале да исто учине. Свако се осјећа лијепо када зна да помаже неком дјетету у невољи", рекао је Минић.
