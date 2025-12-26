Logo
Large banner

Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

Извор:

АТВ

26.12.2025

21:31

Коментари:

0
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је вечерас на донаторској вечери "С љубављу храбрим срцима" да ће Влада издвојити додатна средства за ову акцију, поред већ издвојених 200.000 КМ.

"Имали смо захтјев да се тај износ повећа што ћемо и учинити. Договорили смо да са овим средствима које смо добили из Србије и Кабинета предсједника Републике Српске, да и Влада толико издвоји да би могли правити огромне кораке у помоћи онима којима је најпотребнија, а то су наши најмлађи", истакао је Минић.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Он је додао да средства прикупљена у оваквим акцијама буду искориштена у праве сврхе, јер се помогне дјеци и родитељима.

"Цијели дан позивам број 1411 и позивам и остале да исто учине. Свако се осјећа лијепо када зна да помаже неком дјетету у невољи", рекао је Минић.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

humanitarni broj 1411

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Република Српска

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

3 ч

1
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

Република Српска

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

3 ч

0
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Република Српска

Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

4 ч

2
РиТЕ-Угљевик

Република Српска

Комплетирана управа РиТе Угљевик, ово су нови чланови

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

22

37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

22

24

Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

22

07

Штркић: Важна је подршка система

22

01

Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner