Стали возови и аутобуси у Њемачкој

Танјуг

19.03.2026

09:06

Аутобус путник
Фото: pexels/Halil Yetkin

Њемачки синдикат Верди организовао је штрајк упозорења у јавном превозу, што је резултирало обуставом аутобуског и трамвајског саобраћаја у неколико покрајина, укључујући Сјеверну Рајну-Вестфалију, Саксонију-Анхалт, Хамбург и Минхен.

У Хамбургу су метро и аутобуси погођени, док су трајекти и С-Бан и даље у функцији, пренио је "Шпигел".

Локални јавни превоз у Сјеверној Рајни-Вестфалији је углавном парализован, осим у Минстеру, гдје штрајк није захватио предузеће.

Индустријска акција у Саксонији-Анхалту се наставља до недјеље у градовима попут Магдебура, Халеа и Десау-Рослауа.

У Баварској поред Минхена, погођени су и Аугсбург, Регенсбург, Бамберг и Пасау, док ће штрајк у Нирнбергу трајати и сутра и прекосутра.

Верди наводи да је ово трећи штрајк упозорења у оквиру текућих преговора о платама и побољшању услова рада у јавном превозу.

Споразуми су већ постигнути у Баден-Виртембергу, Шлезвиг-Холштајну и Хесену, док се преговори настављају у Берлину, Сарланду, Баварској, Бранденбургу и другим покрајинама.

Потпредсједница Вердија, Кристин Беле, истакла је да, и након четири мјесеца преговора, у већини савезних држава још није постигнут договор о платама и условима рада.

