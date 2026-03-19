Стали возови и аутобуси у Њемачкој

Извор:
Танјуг
19.03.2026
09:06
Њемачки синдикат Верди организовао је штрајк упозорења у јавном превозу, што је резултирало обуставом аутобуског и трамвајског саобраћаја у неколико покрајина, укључујући Сјеверну Рајну-Вестфалију, Саксонију-Анхалт, Хамбург и Минхен.
У Хамбургу су метро и аутобуси погођени, док су трајекти и С-Бан и даље у функцији, пренио је "Шпигел".
Локални јавни превоз у Сјеверној Рајни-Вестфалији је углавном парализован, осим у Минстеру, гдје штрајк није захватио предузеће.
Индустријска акција у Саксонији-Анхалту се наставља до недјеље у градовима попут Магдебура, Халеа и Десау-Рослауа.
У Баварској поред Минхена, погођени су и Аугсбург, Регенсбург, Бамберг и Пасау, док ће штрајк у Нирнбергу трајати и сутра и прекосутра.
Верди наводи да је ово трећи штрајк упозорења у оквиру текућих преговора о платама и побољшању услова рада у јавном превозу.
Споразуми су већ постигнути у Баден-Виртембергу, Шлезвиг-Холштајну и Хесену, док се преговори настављају у Берлину, Сарланду, Баварској, Бранденбургу и другим покрајинама.
Потпредсједница Вердија, Кристин Беле, истакла је да, и након четири мјесеца преговора, у већини савезних држава још није постигнут договор о платама и условима рада.
