Какав је квалитет воде коју пијемо?

РТРС

19.03.2026

08:57

Коментари:

0
Вода чаша
Фото: Pixabay

Здравствено безбједна вода за пиће према правилу воде за људску потрошњу је та која не садржи микроорганизме и бактерије који би могли престављати ризик по здравље становништво, рекла је Весна Рудић Грујић, начелница Службе за хигијену у Институту за јавно здравство Републике Српске.

Истиче да је вода и бањалучког Водовода најбоље надрзирана вода.

"Контрола постоји константно. Институт за јавно здравство Републике Српске анализира мјесечно око 230 бањалучког Водовода", каже Рудић Грујић.

Каже да се у осталим градовима у Републици Српској такође постоји константна контрола и анализа воде.

"Имамо уговоре са регионалним центрима гдје се на основу правилника одређује који број узорака се ради и на које параметре анализа воде се ради", каже Рудић Грујић.

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез

Када је ријеч о каменцу у води, грађани се каже Рудић Грујић најчешће питају за квалитет воде.

"Наша вода је средње тврда и по препоруци Свјетске здравствена организације је здрава за пиће. Она је штетна по кућанске уређају", каже Рудић Грујић.

Додаје да у колико је вода мека изазива корозију цијеви и приликом кухања намирница из њих се губи калцијум.

Филтер за воду који грађани користе често зна бити штетан.

"Јер грађани не прате упутства на уређају када је се он мијења и уколико истекне вријеме најчешће зна бити штетан", рекла је Рудић Грујић.

Додаје да промјене у боји не значе нужно да вода није здрава за пиће.

Више из рубрике

АМС упозорава возаче: Опрез

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез

3 ч

0
Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

Друштво

Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

4 ч

0
Тужна судбина српских добитника лото седмице

Друштво

Тужна судбина српских добитника лото седмице

4 ч

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 26 беба

4 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

