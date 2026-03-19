Какав је квалитет воде коју пијемо?

Извор:
РТРС
19.03.2026
08:57
Коментари:0
Здравствено безбједна вода за пиће према правилу воде за људску потрошњу је та која не садржи микроорганизме и бактерије који би могли престављати ризик по здравље становништво, рекла је Весна Рудић Грујић, начелница Службе за хигијену у Институту за јавно здравство Републике Српске.
Истиче да је вода и бањалучког Водовода најбоље надрзирана вода.
"Контрола постоји константно. Институт за јавно здравство Републике Српске анализира мјесечно око 230 бањалучког Водовода", каже Рудић Грујић.
Каже да се у осталим градовима у Републици Српској такође постоји константна контрола и анализа воде.
"Имамо уговоре са регионалним центрима гдје се на основу правилника одређује који број узорака се ради и на које параметре анализа воде се ради", каже Рудић Грујић.
Када је ријеч о каменцу у води, грађани се каже Рудић Грујић најчешће питају за квалитет воде.
"Наша вода је средње тврда и по препоруци Свјетске здравствена организације је здрава за пиће. Она је штетна по кућанске уређају", каже Рудић Грујић.
Додаје да у колико је вода мека изазива корозију цијеви и приликом кухања намирница из њих се губи калцијум.
Филтер за воду који грађани користе често зна бити штетан.
"Јер грађани не прате упутства на уређају када је се он мијења и уколико истекне вријеме најчешће зна бити штетан", рекла је Рудић Грујић.
Додаје да промјене у боји не значе нужно да вода није здрава за пиће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму