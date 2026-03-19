Временски обрт: Од сунчаних интервала до олујних удара вјетра

АТВ

19.03.2026

07:58

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и углавном суво вријеме.

Током дана слабе падавине су могуће понегдје на истоку и у планинским предјелима на југозападу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини ће бити вјетровито уз олујну буру, док ће у осталим предјелима дувати умјерен до јак вјетар.

Највиша дневна температура биће од шест до 12, на југу до 15 степени Целзијусових.

лото

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус шест, Хан Пијесак минус два, Чемерно минус један, Калиновик, Кнежево и Шипово нула, Бијељина, Сребреница, Дринић, Мркоњић Град, Нови Град, Рибник, Бањалука и Соколац један, Добој, Приједор и Зеница два, Вишеград, Гацко, Србац, Сарајево и Тузла три, Рудо, Фоча и Бихаћ четири, Билећа осам, Требиње девет и Мостар 11 степени Целзијусових.

Висина снијежног покривача: Калиновик 15, Хан Пијесак 14 и Кнежево седам центиметара.

