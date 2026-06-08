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Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:45

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Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева
Фото: АТВ

ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци током јуна покреће интензивну акцију бесплатног скрининга на рано откривање рака дебелог цријева за све грађане старије од 50 година.

Ко може обавити бесплатан скрининг?

  • Грађани старији од 50 година
  • Особе које добију позив од породичног доктора
  • Грађани који се сами пријаве за преглед
  • Особе обухваћене програмом е-Превенција

Преглед се, како кажу из Дома здравља, спроводи кроз нови електронски систем "е-Превенција" који убрзава и поједностављује читав процес.

Додају да је рак дебелог цријева изљечив ако се открије на вријеме, често и прије појаве првих симптома.

Наводе да ће тимови породичне медицине позивати телефоном суграђане ради заказивања овог превентивног прегледа.

"Након вашег пристанка, медицинска сестра ће вам аутоматски отворити електронску упутницу у систему (ИЗИС). Након анализе, резултати се шаљу вашем породичном доктору, код којег се јављате ради повратних информација", саопштили су из Дома здравља и додали да ће током овог позива доктор или сестра провјерити да ли испуњавате услове и за друге превентивне услуге које су планиране кроз модул е-Превенције.

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Навели су и то да се анализа узорака столице, као и друге лабораторијске услуге које препоручује породични доктор могу обавити у припадајућим лабораторијама према сљедећем распореду:

Сваки радни дан:

- лабораторија Поликлиника: За пацијенте из амбуланти Кочићев вијенац, Лауш, Поликлиника, Паприковац, Борковићи, Голеши, Стричићи и Кола.

- лабораторија Платонова: За пацијенте из амбуланти Нова варош, Петрићевац, Росуље, Платонова, кампус, Мотике и Чесма.

- лабораторија Обилићево: За пацијенте из амбуланти Обилићево, Старчевица И, Старчевица II, Карановац, Српске топлице, Бочац, Агино Село и Крупа на Врбасу.

- лабораторија Лазарево: За пацијенте из амбуланти Лазарево и Шарговац.

Одређеним данима у седмици:

- понед‌јељак и петак: амбуланта Врбања

- уторак: амбуланта Залужани.

- сриједа (Лабораторија Драгочај): За пацијенте из амбуланти Мишин Хан, Верићи, Драгочај и Поткозарје.

- четвртак: амбуланта Бронзани Мајдан и амбуланта Пискавица.

Напоменули су да ће грађани од свог тима породичне медицине добити детаљно штампано или усмено упутство о начину исхране и припреми прије узимања узорка (хемокулт теста), као и припреме за остале лабораторијске услуге.

"Ова услуга је доступна континуирано. Уколико вас ваш тим још није позвао, а желите да обавите овај бесплатни преглед, можете се и сами јавити у вашу амбуланту породичне медицине и заказати тестирање. Одвојите неколико минута за здравље и спријечите на вријеме", поручили су из Дома здравља.

Наиме, Град Бањалука финансијски подржава превентивне активности које спроводи Дом здравља Бањалука, а у оквиру Програма раног откривања малигних обољења и утврђивања фактора ризика за масовне незаразне болести за одрасло становништво града Бањалуке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом здравља Бањалука

Бањалука

Превенција

Дебело цријево

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