Бесплатан скрининг на рано откривање рака дебелог цријева

Аутор:АТВ
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ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци током јуна покреће интензивну акцију бесплатног скрининга на рано откривање рака дебелог цријева за све грађане старије од 50 година.
Преглед се, како кажу из Дома здравља, спроводи кроз нови електронски систем "е-Превенција" који убрзава и поједностављује читав процес.
Додају да је рак дебелог цријева изљечив ако се открије на вријеме, често и прије појаве првих симптома.
Наводе да ће тимови породичне медицине позивати телефоном суграђане ради заказивања овог превентивног прегледа.
"Након вашег пристанка, медицинска сестра ће вам аутоматски отворити електронску упутницу у систему (ИЗИС). Након анализе, резултати се шаљу вашем породичном доктору, код којег се јављате ради повратних информација", саопштили су из Дома здравља и додали да ће током овог позива доктор или сестра провјерити да ли испуњавате услове и за друге превентивне услуге које су планиране кроз модул е-Превенције.
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Навели су и то да се анализа узорака столице, као и друге лабораторијске услуге које препоручује породични доктор могу обавити у припадајућим лабораторијама према сљедећем распореду:
- лабораторија Поликлиника: За пацијенте из амбуланти Кочићев вијенац, Лауш, Поликлиника, Паприковац, Борковићи, Голеши, Стричићи и Кола.
- лабораторија Платонова: За пацијенте из амбуланти Нова варош, Петрићевац, Росуље, Платонова, кампус, Мотике и Чесма.
- лабораторија Обилићево: За пацијенте из амбуланти Обилићево, Старчевица И, Старчевица II, Карановац, Српске топлице, Бочац, Агино Село и Крупа на Врбасу.
- лабораторија Лазарево: За пацијенте из амбуланти Лазарево и Шарговац.
- понедјељак и петак: амбуланта Врбања
- уторак: амбуланта Залужани.
- сриједа (Лабораторија Драгочај): За пацијенте из амбуланти Мишин Хан, Верићи, Драгочај и Поткозарје.
- четвртак: амбуланта Бронзани Мајдан и амбуланта Пискавица.
Напоменули су да ће грађани од свог тима породичне медицине добити детаљно штампано или усмено упутство о начину исхране и припреми прије узимања узорка (хемокулт теста), као и припреме за остале лабораторијске услуге.
"Ова услуга је доступна континуирано. Уколико вас ваш тим још није позвао, а желите да обавите овај бесплатни преглед, можете се и сами јавити у вашу амбуланту породичне медицине и заказати тестирање. Одвојите неколико минута за здравље и спријечите на вријеме", поручили су из Дома здравља.
Наиме, Град Бањалука финансијски подржава превентивне активности које спроводи Дом здравља Бањалука, а у оквиру Програма раног откривања малигних обољења и утврђивања фактора ризика за масовне незаразне болести за одрасло становништво града Бањалуке.
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