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Стиже преокрет, метеоролози објавили и када

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:12

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити претежно сунчано и топло вријеме, а нова промјена са освјежењем очекује се од сриједе увече.

Метеоролози за сутра у првом дијелу дана најављују умјерен развој облачности од југозапада ка истоку који је понегдје донијети слабу кишу.

Максимална температура ваздуха од 25 до 32, у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Саша Стојаковић

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Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а на југу увече умјерена и појачана бура.

Топло са сунчаним периодима биће у уторак, када се са запада очекује постепено наоблачење. Биће углавном суво, а врло слаба киша је могућа само понегдје на истоку и западу по подне и увече. Јутарња температура ваздуха од 10 до 17 на југу око 20, а највиша дневна од 27 до 32, у вишим предјелима од 22.

Промјенљиво облачно и топло вријеме очекује се у сриједу, а по подне су на сјеверу и истоку могући повремени пљускови са грмљавином. У ноћи на четвртак киша ће почети да пада на сјеверозападу и до јутра ће се ширити ка истоку.

Јутарња температура од 11 до 18, на југу око 20, а највиша дневна од 26 на западу до 33 на истоку, у вишим предјелима од 22.

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Облачно и свјежије са кишом и пљусковима са грмљавином биће у четвртак. На југу и југоистоку углавном суво и топлије, а киша ће ове предјеле захватити тек увече.

Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 22, а највиша дневна од 16 до 25, на југу и југоистоку до 30 степени Целзијусових.

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Вријеме

Временска прогноза

Киша

сунчано и топло

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