Професор теологије објаснио како користити и чувати тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице

Аутор:АТВ
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Тракице које су вјерници добијали приликом поклоњења Часном Појасу Пресвете Богородице не дјелују магијски нити аутоматски већ је њихов значај у молитви, вјери и Божијој благодати, изјавио је Срни професор теологије Ненад Божовић.
Божовић је појаснио да постоји благочестива пракса да болесни носе тракицу око струка или је вежу на болном мјесту, уз молитву.
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- Том приликом могу се молити кратким ријечима „Пресвета Богородице, спаси нас“ или „Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Твоје Пречисте Мајке, помилуј нас“ - навео је Божовић.
Притом, како је нагласио, није пресудна посебна формула молитве, већ вјера, покајање и повјерење у Божију помоћ.
Божовић је навео да су ове тракице освештане додиром са самом светињом која се вијековима чува у манастиру Ватопеду на Светој Гори и свако ко је приступио цјеливању Појаса добио је једну, као благослов светогорског манастира.
- Сама тракица је обичан комад тканине, као што је и Појас Пресвете Богородице материјални предмет. Међутим, православни хришћани верују да Бог по својој благодати делује и кроз материју која је освећена и повезана са светим личностима и догађајима - рекао је Божовић.
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Указао је да у Светом писму пише да је жена која је годинама боловала од тешке болести оздравила дотакнувши се Христове хаљине, а Господ је тада на њено исцјељење рекао "Вјера твоја спасла те је".
Уколико ове освештане тракице некоме нису потребне, Божовић је навео да се могу поклонити другој особи, нарочито некоме ко болује или пролази кроз тежак животни период.
- Важно је нагласити да тракице не делују магијски нити аутоматски. Њихов значај је у молитви, вјери и Божијој благодати која дјелује на спасење и утјеху човјека - закључио је Божовић.
Појас Пресвете Богородице стигао је из светогорског манастира Ватопед поводом славе Београда, Спасовдана, и у Спасовданској литији пронесен кроз центар града од Вазнесењске цркве до Храма Светог Саве, а јуче је враћен у манастир Ватопед на Светој Гори.
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Српска православна црква саопштила је да се Појасу Пресвете Богородице у Београду поклонило више од 1.100.000 људи.
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