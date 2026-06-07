Logo
Large banner

Будимир: Специјалне бригаде биле врх копља у одбрани српског народа

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:47

Коментари:

0
Будимир: Специјалне бригаде биле врх копља у одбрани српског народа
Фото: АТВ

Специјалне бригаде су заједно са Војском Републике Српске биле врх копља у одбрани српског народа, посебно на Сарајевско-романијској регији гдје је Јахорински одред имао специјалну намјену, рекао је данас на Палама министар унутрашњих послова Жељко Будимир.

Након парастоса погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који је служен у Храму Светог архангела Гаврила, Будимир је истакао да је тај одред био фронтовски и није се штедио у стварању Републике Српске.

"За њега је важно рећи да је обезбјеђивао и најважније личности тадашњег руководства Републике Српске, од предсједника па надаље и саму Владу Републике Српске", рекао је Будимир новинарима.

Подсјетио је да се овај одред прославио и акцијама у којима су диверзантске јединице упадале у дубину српске територије и успијевао да се избори са тим врстама изазова.

Будимир је истакао да подржава манифестације које се односе на период Одбрамбено-отаџбинског рата, посебно кад је у питању обиљежавање Дана специјалних одреда који су припадали специјалној бригади полиције.

Захвалио је и премијеру Републике Српске Сави Минићу на подршци оваквим манифестацијама.

"Захваљујем се и МУП-у на подршци, посебно кад је у питању пријем дјеце и породица погинулих бораца и помоћи породицама гдје сада долазе и унуци", навео је Будимир.|

Парастосу су присуствовали премијер Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Будимир

Република Српска

Специјална бригада полиције

Војска Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Провоцирали мушкарца, он излетио са ножем: Детаљи крвавог обрачуна Зеленом венцу

Хроника

Провоцирали мушкарца, он излетио са ножем: Детаљи крвавог обрачуна Зеленом венцу

59 мин

0
Дејан Петровић у емисији.

Сцена

Кћерка Дејана Петровића претучена јер је одбила удварача

59 мин

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Четири земљотреса погодила Грчку у свега четири минута

1 ч

0
Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Градови и општине

Положени вијенци за погинуле припаднике одреда "Јахорина"

1 ч

0

Више из рубрике

Министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Селак: Отворени смо за сарадњу са ФБиХ да успостави регистар стварних власника

3 ч

1
Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

Република Српска

Српска очекује руског предсједника: Додик потврдио планове о доласку Путина

5 ч

5
Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

Република Српска

Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности

5 ч

0
Војска Републике Српске

Република Српска

У част преко 3.000 бораца: 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде

5 ч

0

  • Најновије

13

40

Трагедија код Прњавора: У пожару у породичној кући страдао мушкарац

13

34

Минићу уручен Орден Светог краља Драгутина

13

31

Пуцњава у Израелу, сумња се на терористички напад: Има мртвих и рањених

13

17

Пијан са експлозивном направом сједио на клупи: Драма у Загребу

13

07

Уз ове трикове риба се неће лијепити за тигањ приликом пржења

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner