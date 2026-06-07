Будимир: Специјалне бригаде биле врх копља у одбрани српског народа

Аутор:АТВ
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Специјалне бригаде су заједно са Војском Републике Српске биле врх копља у одбрани српског народа, посебно на Сарајевско-романијској регији гдје је Јахорински одред имао специјалну намјену, рекао је данас на Палама министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
Након парастоса погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који је служен у Храму Светог архангела Гаврила, Будимир је истакао да је тај одред био фронтовски и није се штедио у стварању Републике Српске.
"За њега је важно рећи да је обезбјеђивао и најважније личности тадашњег руководства Републике Српске, од предсједника па надаље и саму Владу Републике Српске", рекао је Будимир новинарима.
Подсјетио је да се овај одред прославио и акцијама у којима су диверзантске јединице упадале у дубину српске територије и успијевао да се избори са тим врстама изазова.
Будимир је истакао да подржава манифестације које се односе на период Одбрамбено-отаџбинског рата, посебно кад је у питању обиљежавање Дана специјалних одреда који су припадали специјалној бригади полиције.
Захвалио је и премијеру Републике Српске Сави Минићу на подршци оваквим манифестацијама.
"Захваљујем се и МУП-у на подршци, посебно кад је у питању пријем дјеце и породица погинулих бораца и помоћи породицама гдје сада долазе и унуци", навео је Будимир.|
Парастосу су присуствовали премијер Минић и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић.
(Срна)
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