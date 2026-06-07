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У част преко 3.000 бораца: 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде

Аутор:

АТВ
07.06.2026 07:45

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Војска Републике Српске
Фото: ATV

У Бањалуци ће данас бити обиљежене 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде Војске Републике Српске, кроз коју је прошло више од 3.000 бораца.

У Спомен-соби Друге оклопне бригаде у универзитетском кампусу у Бањалуци биће служен парастос за погинуле, нестале и умрле припаднике ове војне формације и Центра војних школа "Рајко Балаћ".

На бањалучком Гробљу "Свети Пантелија" биће положени вијенци и цвијеће на споменик палим борцима Војске Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Војска Републике Српске

Друга оклопна бригада

Република Српска

обиљежавање

Бањалука

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