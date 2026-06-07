У част преко 3.000 бораца: 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде

Аутор:АТВ
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У Бањалуци ће данас бити обиљежене 34 године од оснивања Друге оклопне бригаде Војске Републике Српске, кроз коју је прошло више од 3.000 бораца.
У Спомен-соби Друге оклопне бригаде у универзитетском кампусу у Бањалуци биће служен парастос за погинуле, нестале и умрле припаднике ове војне формације и Центра војних школа "Рајко Балаћ".
На бањалучком Гробљу "Свети Пантелија" биће положени вијенци и цвијеће на споменик палим борцима Војске Српске.
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