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Хоће ли Бијељина имати гријање ове године?

Аутор:

Сања Трифковић
17.07.2026 20:25

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Хоће ли Бијељина имати гријање ове године?
Фото: АТВ

Иако је сезона гријања далеко, о енергентима треба мислити на вријеме. Барем је то пракса у нормалним заједницама.

У Бијељини је прошла сезона могла бити названа свакако, само не сезона гријања јер су радијатори више времена били хладни. Како ствари стоје сада и ова је под упитником.

На температурама преко 35 степени, тешко је мислити на хладноћу. Ипак неминовно је да нас за пар мјесеци чека и почетак сезоне гријања, а судећи према првим изговорима за будућу неиспоруку топлотне енергије, све су шансе да је већ сада све пропало.

На Фејсбуку се недавно огласио Љубиша Петровић. Тврди већ сада да је проблем у РиТЕ, да Топлани само тај угаљ одговара.

"Ако бијељинска Топлана не буде имала на располагању угаљ из РиТЕ Угљевик, нећемо моћи гарантовати ни за ову сезону неометано и квалитетно гријање. Ми ћемо упутити још један допис ка РиТЕ Угљевик са позивом да ипак одржимо састанак и покушамо да заједнички пронађемо рјешење", написао је Петровић.

Нису планиране значајне количине угља за комерцијалну продају и да приоритет има обезбјеђивање довољних количина угља за несметан рад Термоелектране Угљевик, стигао је одговор из РиТЕ.

Петровић умјесто конкретних потеза у самом предузећу нуди субвенције у износу од 50% од укупне вриједности за све грађане који буду прешли са градског гријања на гријање путем топлотних пумпи. Топлана ће расписати јавну набавку за угаљ, али не може гарантовати континуитет и квалитет гријања, каже.

Какви су конкретно планови о реконструкцији мреже Градске топлане, да ли су они могући, да ли ће бити изведено, да ли ће и како ће да дочекају грејну сезону грађани Семберије и Бијељине одговоре нисмо добили ни данас. Сигурно је само то да уколико се нешто не ријеши, да ће депо Градске топлане изгледати и када почне грејна сезона управо онако како изгледа данас, а то је-без угља.

Градска топлана тражила је и добила повећање цијене гријања од 25 одсто и кредит од 2,6 милиона КМ за нормално функционисање. Гдје је новац од кредитног задужења као и недавно исплаћени новац од Градске управе, питају се у Скупштини?

"Мислим да озбиљан домаћин би већ сада требао да набави одређене количине угља, како би спремно дочекао зимску сезону, грејну сезону, међутим свјесни смо да се наставља једна манипулација од стране градоначелника гдје се поново хвата за РиТЕ Угљевик иако вјерујемо да постоје алтернативни добављачи угља. Оно што смо могли такође да видимо јесте да је прошли мјесец Градска управа топлани пребацила 50.000 КМ по захтјеву. Ми не знамо за шта је тај новац намијењен као и што не знамо за шта је и на шта је утрошен новац од кредита који је Скупштина града усвојила како би се рехабилитовало то предузеће", каже Александар Остојић, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бијељина.

У Бијељини има око 900 корисника топлане, а око 90 ЗЕВ-а користи услуге Топлане, и за једну сезону је потребно 5.000 тона угља. Занимљиво је да је још 2024.године на списку обећања грађанима Петровић најавио да се у тој години очекује детаљан технички преглед Топлане у циљу процјене њеног стања и евентуалног преласка на други извор енергента. То се до данас десило није.

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Тагови :

Бијељина

гријање

Љубиша Петровић

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