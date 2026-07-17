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Први детаљи трагичног пожара: Ватрогасци провалили врата и затекли тијела

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 21:18

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Двије особе пронађене су мртве у стану који је захватио пожар на београдској општини Звездара.

Екипе хитне помоћи могле су само да констатују смрт двоје људи, пише "Телеграф".

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Како смо сазнали на лицу места, комшије су осетиле дим у згради који је долазио из стана. Куцали су на врата, али им нико није отварао.

Позвали су ватрогасце, који су развалили врата и ушли.

У стану су затекли два беживотна тијела.

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"У питању је нова зграда. Брачни пар коју је ту живео доселио се скоро, па се скоро нису ни познавали са осталима у згради", рекле су комшије за "Телеграф".

На лицу мјеста је и полиција.

Тијела су послата на институт за судску медицину гдје ће бити обављена обдукција.

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Тагови :

пожар

трагедија

Београд

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