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Звезда нема ни трун милости: Мачва изгажена на старту нове сезоне

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:02

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Црвена звезда - Мачва
Фото: Screenshot

Фудбалери Црвене звезде силовито су кренули у одбрану шампионске титуле. Звезда је на отварању нове сезоне на свом терену савладала Мачву резултатом 5:0.

Стријелци за црвено-бијеле били су Дуарте у 8, Крунић у 18, а Коне је постигао аутогол у 33. минуту. Костов је био двоструки стријелац у 48 и 82. минуту.

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Звезда је повела већ у 8. минуту. Лоизу је са десне стране послао лопту у шеснаестерац лопта се одбила од једног играча Мачве, да би потом дошла до Бруна Дуартеа, који је постигао први гол у новој сезони.

На 2:0 повисио је Раде Крунић у 18. минуту. Асистирао му је главом Бруно Дуарте, а овај ефектно. такође главом матирао Раконића.

У 33. минуту пао је и трећи погодак. Сеул је центрирао за Дуартеа, а Коне у жељи да избије лопту постигао аутогол.

Овим резултатом се отишло на одмор.

Већ у 48. минуту Звезда постиже и четврти гол. Дуарте је центрирао са десне стране, а Костић са петерца, убацио лопту у мрежу.

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Костић је свој други погодак на утакмици постигао у 82. минуту и тако поставио коначан резултат меча.

Звезду већ у уторак очекује први меч 2. кола квалификација за Лигу шампиона и гостовање Ларнеу у Сјеверној Ирској.

(Курир)

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Таг :

ФК Црвена звезда

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