Звезда нема ни трун милости: Мачва изгажена на старту нове сезоне

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде силовито су кренули у одбрану шампионске титуле. Звезда је на отварању нове сезоне на свом терену савладала Мачву резултатом 5:0.
Стријелци за црвено-бијеле били су Дуарте у 8, Крунић у 18, а Коне је постигао аутогол у 33. минуту. Костов је био двоструки стријелац у 48 и 82. минуту.
Свијет
Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе
Звезда је повела већ у 8. минуту. Лоизу је са десне стране послао лопту у шеснаестерац лопта се одбила од једног играча Мачве, да би потом дошла до Бруна Дуартеа, који је постигао први гол у новој сезони.
На 2:0 повисио је Раде Крунић у 18. минуту. Асистирао му је главом Бруно Дуарте, а овај ефектно. такође главом матирао Раконића.
У 33. минуту пао је и трећи погодак. Сеул је центрирао за Дуартеа, а Коне у жељи да избије лопту постигао аутогол.
Овим резултатом се отишло на одмор.
Већ у 48. минуту Звезда постиже и четврти гол. Дуарте је центрирао са десне стране, а Костић са петерца, убацио лопту у мрежу.
Савјети
Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу
Костић је свој други погодак на утакмици постигао у 82. минуту и тако поставио коначан резултат меча.
Звезду већ у уторак очекује први меч 2. кола квалификација за Лигу шампиона и гостовање Ларнеу у Сјеверној Ирској.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
7 ч0
Фудбал
9 ч0
Фудбал
13 ч0
Фудбал
14 ч0
Најновије
Тренутно на програму