Продановић: Влада премијера Минића континуирано подржава Братунац

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Братунац Лазар Продановић рекао је да је објективна одлука Скупштине општине да Плакету општине Братунац додијели предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу, јер Влада са њим на челу континуирано пружа подршку овој локалној заједници.
Продановић је поздравио одлуку Скупштине општине, указујући да је Влада додијелила Братунцу шест милиона марака помоћи за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката.
Он је навео да је захваљујући тим средствима изграђено 13 километара водовода до села Факовићи, три километра према Осамском и да се проширује мрежа градског водовода и према Брезаку.
"Асфалтирали смо неколико километара локалних путева на више праваца и неколико братуначких улица и тротоара, а замијењени су и дотрајали кровови на згради обданишта `Радост` и Основној школи `Бранко Радичевић`", прецизирао је Продановић.
Према његовим ријечима, за неколико дана биће изабран извођач радова за изградњу нове зграде обданишта и ових дана ће почети радови на замјени комплетног крова на спортској дворани, а затим ће услиједити замјена фасаде, паркета, санитарија, уградња топлотних пумпи и система за загријавање и расхлађивање дворане.
Признање ће Минићу бити уручено поводом Дана општине, 25. септембра, преноси Срна.
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