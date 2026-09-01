Минићу највеће признање за допринос и подршку Братунцу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу биће додијељена Плакета општине Братунац за 2026. године, највеће признање ове локалне заједнице, одлучено је данас на сједници Скупштине општине.
Минићу ће признање бити додијељено поводом Дана општине, 25. септембра, за допринос и подршку, односно обезбјеђење шест милиона КМ за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката на подручју општине.
Плакетом ће бити награђен и власник Техничког ремонта из Братунца Славенко Ристић за допринос развоју општине и запошљавање, хуманитарни рад и подршку младим талентима.
Одборници су донијели неколико техничких одлука којима се отклањају препреке за реализацију одређених пројеката инфраструктуре.
Због истека мандата разријешен је дужности директор Дјечијег обданишта "Радост" Иван Томић који је потом именован за вршиоца дужности директора те установе.
Усвојен је Акциони план за отклањање утврђених неправилности у раду општинске администрације по препоруци Службе за ревизију Републике Српске, те Акциони план превенције насиља у породици за период 2026- 2031.година, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Регион
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
20 ч0
Најновије
Најчитаније
14
35
14
35
14
24
14
19
14
15
Тренутно на програму