Шта раде ови људи: Призор са плаже на Јадрану згрозио регион

Аутор:АТВ редакција
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Призор на популарној задарској плажи Коловаре згрозио је многе купаче и подигао велику прашину након објаве која се проширила друштвеним мрежама.
Наиме, Задрани су примијетили да се већи број људи свакодневно тушира и притом користи шампоне за прање косе.
Велика количина пјене затим се слива директно у море.
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"Само да питам… На базену Коловаре се дневно минимално 70 људи купа и пере косу шампоном на тушевима код базена? Прије неколико дана је шест дјевојака прало косу, направиле су 1 кубик пјене, када сам им рекао да то није у реду јер све иде директно у море, рекле су ми да је то у реду јер се у Задру све може. Па ако то није дозвољено, онда барем налијепите наљепнице на тушеве, а ако је то дозвољено, да знам па да се не нервирам", написао је један Петар унутар Фејсбук групе "ТРН У ОКУ Задар".
"Побогу, купај се код куће"
"Под хитно бих забранила употребу шампона под тушем на плажи. Побогу, купај се код куће"; "Увести жетоне па да видимо колико пута ће притиснути чесму", револтирани су људи у коментарима.
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Додају да туширање на плажама заиста није потребно јер се данас сва хигијена може обавити у сопственом купатилу.
"Поливати се под тушем на плажама и при томе козметичким детерџентима… Недостаје још само да почну да стружу грубе пете и сијеку нокте, док други чекају у реду. Иначе, нема бољег тла за добијање гљивица на ноктима од јавних тушева", пишу људи.
"Тужно колико би сви сва права, без икакве одговорности за било кога и било шта око себе", додају.
Неки траже да се то одмах пријави комуналном редарству, док други упозоравају да се исто догађа широм обале и да не треба упирати прстом искључиво у туристе.
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"И у Ловрану је иста ствар. Упозорила сам више људи баш на Пехаровој овог љета. Туристима сам објаснила да имају у апартману бесплатну воду и да могу тамо да се шампонирају, али ме неки дан изненадио човјек од једно 70 година који каже: 'Ја сам ту домаћи, радим то цијели живот, шта ти сад хоћеш'. И шта онда да кажем странцу када је овај домаћи примјер? Треба хитно поставити табле за сљедећу сезону јер то није нормално".
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