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У Бањалуци почео Ћевап фест

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01.09.2026 14:06

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У Бањалуци почео Ћевап фест
Фото: АТВ

Ћевап фест – Од данас, 1. септембра до 14. септембра, најбоље бањалучке ћевапе моћи ћете да дегустирате у предивном амбијенту Парка "Младен Стојановић".

"Дођите да уживате у мајсторству најбољих ћевап – мајстора, према рецепту по којем је наш град препознатљив широм региона. У наредне двије седмице, провјерите шта су вам припремиле најбоље градске ћевабџије. Овај пут, имате прилику да испробате најбоље ћевапе из Мује, Биљане, Старог рецепта, Млина на Врбањи, али и новајалије на фестивалу – Паб Инжењера", саопштили су организатори и додали да ће данас већ од 10.00 часова Ћевап фест отворити врата.

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Додају да сви метеоролози, па и заштитно лице манифестације, Небојша Куштриновић – Куштро, кажу да сунца неће да мањка.

"А, уколико и којим случајем оману у прогнози, ми сигурно знамо да забаве и ћевапа сигурно неће фалити", поручују организатори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Ћевап фест

ћевапи

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