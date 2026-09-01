Тешка несрећа код школе у Бањалуци: Двоје повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
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Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у близини Основне школе Алекса Шантић у бањалучком насељу Росуље.
Како је потврђено за АТВ у несрећи су учествовали мотоцикл, аутомобил, пјешак и паркирани комби, а повреде су задобили пјешак и мотоциклиста.
"У 11,50 часова на раскрсници улица Краља Петра Другог и Триве Амелице пријављена је саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило, мотоциклиста, паркирано теретно возило и пјешак", речено је АТВ-у у Полицијској управи Бањалука.
Током обављања увиђаја, на овој дионици саобраћај је био обустављен.
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