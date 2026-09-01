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Тешка несрећа код школе у Бањалуци: Двоје повријеђених

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01.09.2026 14:47

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Улица Триве Амелице Бањалука
Фото: Гугл Мапе

Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у близини Основне школе Алекса Шантић у бањалучком насељу Росуље.

Како је потврђено за АТВ у несрећи су учествовали мотоцикл, аутомобил, пјешак и паркирани комби, а повреде су задобили пјешак и мотоциклиста.

"У 11,50 часова на раскрсници улица Краља Петра Другог и Триве Амелице пријављена је саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило, мотоциклиста, паркирано теретно возило и пјешак", речено је АТВ-у у Полицијској управи Бањалука.

Током обављања увиђаја, на овој дионици саобраћај је био обустављен.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Бањалука

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