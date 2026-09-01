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Дуго неће сјести за волан: Направио хаос и зарадио огромну казну

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01.09.2026 11:49

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полиција у Гацку ухапсила је Р.Н. након што је пијан изазвао саобраћајну несрећу, због чега му пријети огромна новчана казна, али и дуга забрана вожње.

"Наиме, полицијски службеници су запримили пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке Пасат и непознати путнички аутомобил", саопштено је из Полицијске управе Требиње.

Додаје се да је убрзо откривено да је управо Р.Н. други учесник у незгоди, који је управљао аутомобилом Фијат.

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"Извршеним алкотестирањем утврђена је количина алкохола у организму већа од 1,51 г/кг, након чега је лице лишено слободе", додаје се у саопштењу.

Након овог удеса, полиција још једном подсјећа грађане да је последњим Измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја БиХ прописана казна за изазивање саобраћајне незгоде под дејством алкохола 3.000КМ, девет мјесеци забране управљања возилом и четири казнена бода.

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Тагови :

несрећа

удес

Гацко

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