Дуго неће сјести за волан: Направио хаос и зарадио огромну казну

Аутор:Стеван Лулић
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Полиција у Гацку ухапсила је Р.Н. након што је пијан изазвао саобраћајну несрећу, због чега му пријети огромна новчана казна, али и дуга забрана вожње.
"Наиме, полицијски службеници су запримили пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали путнички аутомобил марке Пасат и непознати путнички аутомобил", саопштено је из Полицијске управе Требиње.
Додаје се да је убрзо откривено да је управо Р.Н. други учесник у незгоди, који је управљао аутомобилом Фијат.
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"Извршеним алкотестирањем утврђена је количина алкохола у организму већа од 1,51 г/кг, након чега је лице лишено слободе", додаје се у саопштењу.
Након овог удеса, полиција још једном подсјећа грађане да је последњим Измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја БиХ прописана казна за изазивање саобраћајне незгоде под дејством алкохола 3.000КМ, девет мјесеци забране управљања возилом и четири казнена бода.
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