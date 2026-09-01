Нова трагедија у Српској: Ударио двоје пјешака, једно преминуло

Аутор:АТВ редакција
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Пјешак Д.В. из Гацка преминуо је након тешке саобраћајне несреће која се синоћ десила на путу Фоча-Тјентиште, у мјесту Перовићи, када је на њега и малољетника налетио аутомобил Пежо, сазнаје АТВ.
До несреће је дошло око 19.00 када је Фочак М.П. изгубио контролу над возилом, слетио са коловоза и ударио наведена лица која су се налазила поред коловоза.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Фоча.
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Повријеђени су превезени у болницу, али је нажалост Д.В. јутрос преминуо у Универзитетском клиничком центру Сарајево.
О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Требињу.
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