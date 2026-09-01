Минић, Амиџић и Видовић са Вангом: У току заједнички пројекти вриједни 230 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са министром трезора и финансија БиХ Срђаном Амиџићем и министром финансија Зором Видовић, састао се данас у Бањалуци са Лиангом Вангом, новоименованим шефом Канцеларије Групације Свјетске банке за БиХ и Црну Гору.
Током састанка, премијер Минић изразио је задовољство због успјешне сарадње Републике Српске и Свјетске банке, те указао да су само током ове године постали ефективни уговори о кредитирању четири нова пројекта, у вриједности од 500 милиона долара.
Истовремено, указано да је у Републици Српској, поред тога, већ у фази имплементације још 13 заједничких пројеката, вриједних 230 милиона евра.
Премијер Минић изнио је очекивање да ће се Свјетска банка у времену пред нама укључити у финансирање нових пројеката, који је кандидовала Република Српска, примарно оних који се односе на унапређење путне инфраструктуре, обновљивих извора енергије и водне инфраструктуре.
С друге стране, шеф Канцеларије Свјетске банке Лианг Ванг изјавио је да су спремни да подрже нове пројекте који би потакли привредни раст, раст запослености и енергетску транзицију.
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