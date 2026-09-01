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Додик: Република Српска цијени Израел и његов народ

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01.09.2026 12:00

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Угостили смо Ида Нетанјахуа, великог израелског писца и брата, на промоцији књиге "Јонијева посљедња битка", истакао је предсједник Милорад Додик.

- Ријеч је о књизи о храбрости, жртви и човјеку који је дао живот за свој народ. Част је имати таквог госта у Републици Српској. Наши народи разумију једни друге јер смо и Срби и Јевреји прошли кроз борбу, страдање и одбрану права да постојиш на своме - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да је Идо Нетанјаху у Бањалуци рекао да Израел са уважавањем гледа на Србе због помоћи јеврејском народу у Другом свјетском рату.

- То није случајност, то су историја и карактер. Република Српска цијени Израел и његов народ. Пријатељство које се гради на жртви, части и међусобном поштовању траје дуже од сваке дневне политике. Такве везе чувамо и даље ћемо их јачати - додао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Израел

Република Српска

Идо Нетањаху

Коментари (9)

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