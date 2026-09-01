Додик: Република Српска цијени Израел и његов народ

Аутор:АТВ редакција
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Угостили смо Ида Нетанјахуа, великог израелског писца и брата, на промоцији књиге "Јонијева посљедња битка", истакао је предсједник Милорад Додик.
- Ријеч је о књизи о храбрости, жртви и човјеку који је дао живот за свој народ. Част је имати таквог госта у Републици Српској. Наши народи разумију једни друге јер смо и Срби и Јевреји прошли кроз борбу, страдање и одбрану права да постојиш на своме - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Угостили смо Ида Нетањахуа, великог израелског писца и брата @netanyahu , на промоцији књиге „Јонијева посљедња битка“. Ријеч је о књизи о храбрости, жртви и човјеку који је дао живот за свој народ. Част је имати таквог госта у Републици Српској.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 1, 2026
Наши народи разумију једни друге… pic.twitter.com/tTmOxP4acj
Додаје да је Идо Нетанјаху у Бањалуци рекао да Израел са уважавањем гледа на Србе због помоћи јеврејском народу у Другом свјетском рату.
- То није случајност, то су историја и карактер. Република Српска цијени Израел и његов народ. Пријатељство које се гради на жртви, части и међусобном поштовању траје дуже од сваке дневне политике. Такве везе чувамо и даље ћемо их јачати - додао је Додик.
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