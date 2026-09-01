Лакташи - "највећи мали град на свијету" у срцу Лијевча поља

Аутор:АТВ редакција
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На сјеверу Републике Српске, четрдесетак километара од границе са Хрватском, налази се општина Лакташи, која се простире са обију страна ријеке Врбас, низводно од Бањалуке.
Највећи дио терена, са лијеве стране ријеке Врбас, лежи на падинама и обронцима планине Козаре. Средишњим дијелом општине доминира равница житородног Лијевча поља.
Административни и културни центар општине је град Лакташи, лијеп и уређен градић са око 5 000 становника. У граду су смјештене све важније административне и културне институције, те позната лакташка бања, смјештена у најужем градском средишту. На подручју општине налазе се двије од укупно девет бања у Републици Српској. Бања Лакташи и Бања Слатина, са традицијом која датира још из римског периода, надалеко су познате по својој љековитости.
Често се за Лакташе каже, да је то највећи мали град на свијету, јер у Лакташима можете пронаћи готово све што и у много већим градовима, објашњавају у Туристичкој организацији Републике Српске.
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