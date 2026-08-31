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Велика штета од олује у Прњавору: Прикупљају се захтјеви за процјену

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 11:39

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Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.
Фото: Срна

У Прњавору је у току пријем захтјева за процјену штете након олујног невремена које је у суботу, 29. септембра, похарало ово подручје, а винарији "Фазан" у Лишњи уништило готово 90 одсто рода.

Олујно невријеме праћено јаким вјетром и градом у суботу је погодило подручје Прњавора, оштетило кровове на стамбеним и јавним објектима, а крупан град нанио је штету возилима, пољопривредним усјевима и воћњацима.

Шеф Одсјека за цивилну заштиту у Прњавору Горана Милијаш рекла је Срни да је пријем захтјева за процјену штете у току.

Након пријема захтјева од грађана, Милијашева је навела да Комисија за процјену штете изаћи на терен.

Највећа штета на пољопривредним усјевима забиљежена је на подручју приградских насеља Лишња и Гаљиповци, гдје су снажан вјетар и крупан град највише штете нанијели кукурузу и воћњацима.

Одговорна особа у Винарији "Фазан" у Лишњи Нада Харијан рекла је Срни је су претрпјели штету и на објекту са којег је вјетар однио дио крова, као и да су већ трећи дан без струје.

Штета је причињена и на објекту Основне школе "Меша Селимовић" у Лишњи, гдје је значајно оштећена кровна конструкција, због чега је вода продрла у школске просторије. Оштећене су учионице, зборница, канцеларије директора и стручних сарадника, као и ходници школе.

Радници школе су санирали један дио штете, а обављен је и преглед крова, школских просторија и електричних инсталација, док су о свему обавијештене надлежне институције.

Невријеме у Прњавору

Градови и општине

Невријеме похарало Прњавор, однесен дио крова школе

Према подацима из школског архива, кровна конструкција посљедњи пут је санирана 6. септембра 1997. године, а радове је тада финансирало Министарство иностраних послова Данске.

Из осигурања "Граве" Срни је речено да су до 10.00 часова запримљене двије пријаве штете на моторним возилима, у оба случаја због оштећења каросерије од леда.

У Београдској улици дрво је пало на возило, а његов власник Драго Станић рекао је Срни да је причињена тотална штета.

Оборена стабла блокирала су саобраћај у Београдској улици, док су путеви у зони код зграде Шумарије били непроходни због поломљеног грања и дрвећа.

Услијед пада стабала оштећени су споменици на градском гробљу, као и гробљу градске џамије.

Невријеме је изазвало и прекид у снабдијевању електричном енергијом које је током дана успостављено, осим у Лишњи.

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Тагови :

Прњавор

Штета

Материјална штета

Олуја

процјена штете

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