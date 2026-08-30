Огњиште не заборављају: Сабор на Зијемљима и нови пут ка Невесињу

Аутор:Бојан Носовић
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић присуствовали су окупљању мјештана на Зијемљима.
Тамо је почело асфалтирање пута према Невесињу. Прва недјеља након Велике Госпојине је увијек посебан дан за Зијемља. Тада се традиционално окупе и мјештани, и људи поријеклом из тог краја.
Огњиште се не заборавља гдје год да је па и када је одмах испод Вележа. Традиционални Сабор на Зијемљима окупио је неколико стотина људи из свих крајева свијета. Ове године их је до Источног Мостара из правца Невесиња дочекао нови асфалта.
"Моја фамилија је велика, моји синови, има нас 12 и сви смо ту ево можете погледати. Стварно сам сретан, и сретан да данас ово моје Зијемље има асфат имамо пут до куће и обновили смо кућу и ми и многи", каже Влатко Антељ.
"Ја сам прошао Италију Аустрију, Швајцарску али нема љепше мјеста на свијету", рекао је Трифко Тришић.
"То је неописив осјећај, буде се успомене младости и дјетињства", надовезао се Милан Чалија.
Зијемља односно Општина Источни Мостар је рубна и једна од најмањих. До општине се долази макадамским путем, од недавно је лошег пута мање.
"За мене је ово посебан дан. Коначно смо кренули са асфалтирањем пута према Невесињу. Ово је од великог значаја за овдашње становништво", истиче Божо Сјеран, начелник Општине Источни Мостар.
До сада је урађен 1.600 метара. Све је коштало око 600.000 марака.
"За Републику Српску не постоје битне и небитне, велике и мале општине. Све су битне и све су велике. За мене лично, и за Владу Републике Српске, Источни Мостар је велик колико и Требиње, и Бањалука, и Бијељина. За нас је ово тренутно најбитније мјесто у Републици Српској и то је битна порука да Срби, гдје год живјели у Републици Српској, морају да осјете подршку институција", каже Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у СМ БиХ.
До Невесиња је још остало неки 4.300 м. Када се и то заврши много ће значити. Влада је већ обезбиједи 800.000 марака.
"Када се путна мрежа комплетира, то ће много значити за све становнике, путнике, туристе и наше институције", поручује Миленко Авдаловић, начелник Општине Невесиње.
"Ово издвојених 800.000 КМ из програма јавних инвестиција је најбољи демант свих оних невјерних који кажу да се у Херцеговину и у овај дио Републике Српске не улаже у путну инфраструктуру", рекао еј Илија Таминџија, посланик у НСРС.
Ово мало мјесто у важним историјским тренуцима је било велико. Овај Сабор има толико дугу традицију да нико не зна када је био први. Данас су из Зијемаља Вележ преплавиле емоције, срећа, успомене и мирис печене јагњетине.
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