Нека ти тата ради: Објавио да тражи радника, људи га урнисали

Аутор:АТВ редакција
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Како би дошли до оптималног броја вриједних радника, власници плантажа труде да дају солидне дневнице, али и неке друге погодности, за које мисле да ће привући бераче.
Дневница за брање шљива у Семберији иде и до 130 КМ, али је, и упркос томе, тешко доћи до радника. Берачи раде од 7 до 15 или од 8 до 16 часова. У 10 часова имају обезбијеђен доручак. У подне је кафа, уз сладолед или лубеницу, а буде и колача или торте. Такође, имају и ручак кад заврше посао.
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У Поткозарју, дневница за брање шљива, крушака и јабука креће око 80 КМ. Тачније, берачи, углавном, раде на сатницу, која износи око 10 КМ. Радници имају обезбијеђен превоз, те 2 оброка и кафу.
Власници плантажа грожђа такође су у потрази за радном снагом, па је и на друштвеним мрежама све више огласа тог типа.
"Заинтересовани за бербу грожђа наредни викенд да се јаве. Храна, пиће, плус дневница 50-60 КМ“, један је од огласа, који је изазвао велику буру на друштвеним мрежама.
Већину корисника је наљутио понуђени износ дневнице, који сматрају мизерним. Други, који су у мањини, сматрају да, кад неко тешко живи, сваки извор било каквих прихода, добро дође…
"Дневнице су 80-100 КМ, чак купљење шљива 120 КМ и два оброка",
"До подне?",
"Нема више радника за џабану",
"Пуно је то, смањите мало",
"Да није превише 50-60 КМ?!",
"Да није мала дневница? Дођи купити шљиве, 80 КМ дневница, дајем одмах",
"Нека ти тата бере за ту дневницу",
"Па, да ли се то може обрати за два сата?",
"То мислите на цијену рада до доручка?!",
"Ако може за 20 КМ са мојом храном, ако ти није пуно…",
"Испод 100 КМ дневнице и 2 оброка неће нико ни да прича, а камоли да нешто ради…“, неки су од коментара корисника које је поменути оглас, очигледно, баш наљутио.
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"Има људи који су гладни, па ће радити за било шта, због чега су вам глупи коментари. Човјек никога не тјера, бар каже колико даје, а не да их доведе, па превари",
"Оде грожђе на 7 марака по килограму, па ће ови исти што хоће 120 марака, два оброка и кафу, да цвиле како је скупо“, неки су од коментара корисника који у садржају поменутог огласа не виде ништа спорно, преноси "Српска инфо".
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