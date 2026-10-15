РиТЕ Угљевик наредних 8 мјесеци без струје, за спас потребно 275 милиона?

Аутор:Андреа Јаглица
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Два мјесеца у 2026. години и првих шест мјесеци 2027. године РиТЕ Угљевик неће бити у прилици да производи електричну енергију, наведено је у допису које је руководство Рудника и термоелектране Угљевик у августу ове године доставило Електропривреди Републике Српске и Министарству енергетике и рударства.
РиТЕ Угљевик у допису, који је у посједу АТВ-а, зато тражи од Матичног предузећа и Владе да за наведени период обезбиједи 120 милиона марака само како би предузеће могло нормално да функционише до тренутка покретања стабилне производње и остваривања прихода од продаје струје. Како би термоелектрана могла поново почети да производи струју, рудник мора бити у могућности да копа угаљ, али тамо гдје га има, а зато је неопходно ријешити више од 200 спорних парцела, у највећој мјери на локалитету Исток 2, гдје лежи и чека три милиона тона угља, довољних да термоелектрана ради годину и по.
Међу активностима које је неопходно предузети наводи се и:
Обезбјеђивање довољних финансијских средстава за неопходну експропријацију земљишта за потребе рударских радова, и то:
1. Исплата доспјелих и будућих обавеза од 7.200.000,00 КМ
2. Исплата дијела парцела по допуни Плана експропријације у износу 10.000.000,00 КМ
3. Исплата осталих парцела из првобитног Плана експропријације, као и осталих парцела по допуни Плана експропријације у износу 15.000.000,00 КМ
Угљевик од Матичног предузећа или Владе у августу даље тражи и преузимање комплетног дуга према Електрогосподарству Словеније, како би се предузеће растеретило, како наводе, историјског терета и судских блокада, те обновило кредибилитет код банака. Траже и да Влада преузме преостале обавезе према кредиту Јапанске агенције за међународну сарадњу, те уплив свјежег капитала за инвестиције. Информишу Владу да су већ почели да траже начин да репрограмирају дугове према добављачима, да продају неактивну и непотребну имовину и смањују трошкове предузећа на минимум. Израчунали су да могу стати на ноге 2029. године, али да им до тада треба укупно 275 милиона марака.
100 милиона марака у 2026. години за, између осталог, редовно функционисање, дјелимичну отплату дугова према добављачима, плаћање насталих и нових обавеза по основу експропријације, набавку акутно потребне опреме.
125 милиона марака у 2027. години за, између осталог, редовно функционисање, нове поступке експропријације, инфраструктурна и улагања у опрему.
50 милиона марака у 2028. години за, између осталог, одржавање потребног нивоа инвестиција, нове поступке екпропријације, дио опреме и капитални ремонт.
РиТЕ Угљевик пројектују да би, у случају да све наведено буде реализовано, од 2030. године Електропривреди Републике Српске могли да обезбиједе 150 милиона марака прихода годишње, уз то да редовно измирују обавезу према Словенцима, према пројекцији производње од око милион и по мегават сати, већу од 50 милиона марака годишње.
Иако су Електропривреда Републике Српске, као матично предузеће, те ресорсно Министарство енергетике и рударства, имали информацију о стању у РиТЕ Угљевик, ништа битно послије наведеног дописа није се десило. Пробали смо данас да контактирамо и директора РиТЕ Угљевик – као и претходних дана, није био доступан за изјаву и информације.
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