Украо авион и кренуо према нуклеарки

Аутор:АТВ редакција
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Пијани 24-годишњак украо је јуче ујутру мали авион са приватног аеродрома у мађарском граду Калоча, без дозволе полетио према нуклеарној електрани Пакш, а затим се послије само неколико минута принудно спустио у поље сунцокрета.
Мађарска војска је због инцидента подигла два борбена авиона Грипен.
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Мађарска полиција саопштила је да је ријеч о мушкарцу из мјеста Сомор. Он је илегално ушао на простор приватног аеродрома и попео се у авион Цесна 172, који је власник конопцима прописно причврстио за тло.
Умјесто да их одвеже, 24-годишњак је покренуо авион и током полијетања ишчупао конопце из земље. Није користио писту, већ је полетио са сервисног пута удаљеног свега неколико метара од паркираних авиона.
Цесна се након полијетања упутила према подручју Пакша, гдје се налази једина мађарска нуклеарна електрана. Непознату летјелицу убрзо су открили војни радари, након чега су из базе у Кечкемету подигнута два дежурна ловца Грипен.
Лет је, према подацима које су објавили мађарски медији, трајао само четири минута. Подаци уређаја за праћење показују изразито кривудаву путању, а ХВГ пише да је авион ушао и у забрањени ваздушни простор око нуклеарне електране.
Цивилним летјелицама забрањен је улазак у простор у кругу од три километра око електране, од тла до висине од приближно 5.950 метара.
Пијани пилот убрзо је код мјеста Герјен принудно слетио усред поља сунцокрета. Авион је приликом слијетања оштећен, док је 24-годишњак задобио лакше повреде.
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Грипени су до тог подручја стигли након што је Цесна већ била на земљи.
Пронашли су оштећени авион и наставили да круже изнад места слетања све док нису стигли хеликоптер хитне помоћи и земаљске службе.
Мушкарац је оставио авион у пољу, пробио се кроз сунцокрете и изашао на пут број 512. Тамо је дезоријентисано ходао све док се није зауставио возач који је желио да му помогне.
Мушкарац је тада ушао у његов аутомобил и покушао да се одвезе. Возач и путник успјели су да га спријече, а полицајци су стигли неколико минута касније и ухапсили га.
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Полиција је потврдила да је био под дејством алкохола. Истражује се да ли је конзумирао и друге опојне супстанце. Против њега је покренут поступак због неовлашћеног коришћења возила и других кривичних дјела, одређен му је притвор, а полиција је затражила његово хапшење.
Према информацијама мађарског портала "Ориго", власник Цесне управо је прилазио свом авиону када га је угледао како полијеће. Потом је обавијестио надлежне о крађи.
Полиција истражује како је 24-годишњак дошао до кључа авиона и да ли је раније имао било какво знање или искуство у управљању летјелицама.
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Након инцидента полиција и ваздухопловне власти покренуле су заједничку безбједносну контролу аеродрома у Калочи, а сличне контроле најављене су и на другим аеродромима у Мађарској.
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