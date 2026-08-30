Logo

Расте број преминулих приликом превртања трајекта: У току потрага за несталима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:35

Коментари:

0
Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.
Фото: Betül Güneş/Pexels

Најмање осам људи погинуло је након што се трајект са близу 270 путника и чланова посаде преврнуо код сјеверне обале Кипра, јавили су турски медији.

Унал Устел, премијер турске заједнице на сјеверу острва, изјавио је телевизији ТРТ да је до сада спасено 237 људи.

Николас Мадуро

Свијет

Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

У току је потрага за још 22 особе.

Устел је рекао да се трајект суочио са неповољним временским условима и да је почео да се пуни водом само 15 минута након што је испловио. Позив за помоћ упућен је убрзо након тога.

"Полиција је привела осам људи, укључујући капетана трајекта, у оквиру истраге о потонућу", према Устелу.

Лидер турске заједнице на Кипру Туфан Ерхурман изјавио је да временски услови "нису били лоши" и позвао да се не спекулацише о узроку несреће.

Он је додао да је брод потонуо у води дубине 500 метара, што отежава потрагу.

Плажа

Свијет

Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

Турски предсједник Тајип Ердоган изразио је саучешће и рекао да је његова администрација координисана са сјеверним Кипром у потрази и спасавању.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кипар

несрећа

Трајект

Коментари (0)

Прочитајте више

Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Породица

Да ли друштвене мреже кваре породичне односе?

3 ч

0
Јелена Јањић

Србија

Преминула једна од омиљених учитељица из школе ''Владислав Рибникар''

3 ч

0
врућина топлотни талас фонтана вода

Друштво

Метеоролог открио какво се вријеме очекује у септембру

3 ч

0
Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић више не изгледа овако

3 ч

1

Више из рубрике

Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Москва остаје отворена за преговоре

2 ч

0
Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

Свијет

Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

2 ч

0
Плажа је пешчана, шљунковита или стеновита обала поред воде — најчешће мора, океана, језера или реке. Обично представља омиљено мјесто за одмор, рекреацију и туризам.

Свијет

Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

2 ч

0
Аутобус путник

Свијет

Возач аутобуса током вожње гледао филм за одрасле: Путници затечени

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Нека ти тата ради: Објавио а тражи радника, људи га урнисали

20

55

Украо авион и кренуо према нуклеарки

20

44

Огњиште не заборављају: Сабор на Зијемљима и нови пут ка Невесињу

20

37

Хиљаде посјетилаца похрлило Кочићевим Стричићима – обиљежен 61. "Кочићев збор"

20

24

Освештана звона у манастиру Крановац из периода Стефана Драгутина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима