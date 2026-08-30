Расте број преминулих приликом превртања трајекта: У току потрага за несталима

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осам људи погинуло је након што се трајект са близу 270 путника и чланова посаде преврнуо код сјеверне обале Кипра, јавили су турски медији.
Унал Устел, премијер турске заједнице на сјеверу острва, изјавио је телевизији ТРТ да је до сада спасено 237 људи.
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У току је потрага за још 22 особе.
Устел је рекао да се трајект суочио са неповољним временским условима и да је почео да се пуни водом само 15 минута након што је испловио. Позив за помоћ упућен је убрзо након тога.
"Полиција је привела осам људи, укључујући капетана трајекта, у оквиру истраге о потонућу", према Устелу.
Лидер турске заједнице на Кипру Туфан Ерхурман изјавио је да временски услови "нису били лоши" и позвао да се не спекулацише о узроку несреће.
Он је додао да је брод потонуо у води дубине 500 метара, што отежава потрагу.
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Турски предсједник Тајип Ердоган изразио је саучешће и рекао да је његова администрација координисана са сјеверним Кипром у потрази и спасавању.
(Срна)
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