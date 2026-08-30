Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

Аутор:АТВ редакција
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У познатом грчком љетовалишту Олимпик Бич 27. августа, један Србин извучен је из мора без свијести.
Његова кћерка сада, покушава да сазна шта се заправо догодило и ко су људи који су покушали да му спасе живот, али узалудно.
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Нажалост, њен отац је изгубио живот, а она сада очајнички покушава да сазна шта се заправо догодило.
"Молим вас за помоћ и информације о догађају на Олимпик Бичу. Дана 27. августа после 16 часова, на плажи у Олимпик Бичу, мој отац је извучен из воде уз помоћ двије особе. Жељела бих да разговарам са људима који су били непосредно уз мог оца након што је извучен из воде, са особама које су му пружиле помоћ и покушале да га реанимирају", написала је она на популарној Фејсбук групи "Грчка инфо".
Како је додала, занима је у каквом је стању њен отац био када је извучен из воде и шта се касније догодило.
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"Вољела бих да сазнам у каквом је стању био када је извучен из воде, шта се дешавало на плажи и какво је било његово стање током покушаја реанимације, све до доласка Хитне помоћи. Ако је неко био присутан тог дана и помагао мом оцу, молим вас да ми се јави приватном поруком. Не тражим ништа осим искрених информација о ономе што се догодило. Брат и ја желимо само да разумијемо шта се десило нашем оцу", написала је кћерка.
Људи су почели да изражавају саучешће, а јавила се и једна жена која је била на лицу мјеста.
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"Цијели догађај сам посматрала са обале, са извјесне удаљености. Могу Вам рећи само то да је море било изузетно мирно, без таласа, да сам чула женски глас који је дозивао у помоћ, да је много људи, млађих мушкараца скочило и потрчало у том правцу. То се није дешавало у некој великој дубини, Вашег оца су брзо извукли из воде. Ја нисам прилазила зато што нисам жељела да правим гужву, а не бих била од користи. Надам се да ће Вам се јавити неко ко је био ближе. Само желим да Вам кажем, да мислим да је урађено све што је могло да се уради, у најкраћем времену. Искрено саучешће", написала је једна жена.
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