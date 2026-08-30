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Трамп: Нафта из Венецуеле биће искориштена за обнављање стратешких резерви

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 17:05

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Предсједник Америке Доналд Трамп гестикулира док излази из авиона „Ер форс ван” по доласку у заједничку базу Ендруз у Мериленду, у петак, 28. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Luis M. Alvarez

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће нафта из Венецуеле бити искориштена за обнављање стратешких резерви, које су посљедњих година знатно смањене усљед глобалних поремећаја у снабдијевању и високе цијене горива.

Трамп је у објави на друштвеним мрежама навео да ће процес "достизања врхунца" резерви ускоро почети и описао ту нафту као "поклон Венецуеле народу САД".

Није познато у ком временском року би споразум Вашингтона са Венецуелом могао да обезбиједи нафту за резерве или да донесе било какву краткорочну корист америчким возачима.

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Споразум који је Трамп објавио у петак има за циљ оживљавање нафтне индустрије Венецуеле, али ће захтијевати значајна улагања и инфраструктурне радове прије него што производња буде могла значајно да порасте.

Америчке резерве су 21. августа износиле 290 милиона барела, што је близу најнижег нивоа у посљедње 44 године.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Нафта

Венецуела

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