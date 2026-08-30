Трамп: Нафта из Венецуеле биће искориштена за обнављање стратешких резерви

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће нафта из Венецуеле бити искориштена за обнављање стратешких резерви, које су посљедњих година знатно смањене усљед глобалних поремећаја у снабдијевању и високе цијене горива.
Трамп је у објави на друштвеним мрежама навео да ће процес "достизања врхунца" резерви ускоро почети и описао ту нафту као "поклон Венецуеле народу САД".
Није познато у ком временском року би споразум Вашингтона са Венецуелом могао да обезбиједи нафту за резерве или да донесе било какву краткорочну корист америчким возачима.
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Споразум који је Трамп објавио у петак има за циљ оживљавање нафтне индустрије Венецуеле, али ће захтијевати значајна улагања и инфраструктурне радове прије него што производња буде могла значајно да порасте.
Америчке резерве су 21. августа износиле 290 милиона барела, што је близу најнижег нивоа у посљедње 44 године.
(Срна)
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