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Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:55

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Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви
Фото: Pixabay

Током тајне посете Москви директор америчке ЦИА Џон Ретклиф предложио је састанак предсједника САД Доналда Трампа, руског предсједника Владимира Путина и украјинског предсједника Володимира Зеленског, јавља "Аксиос" позивајући се на добро упућене изворе.

Како су рекли извори наводно упознати са ситуацијом, то је био први пут да се Ретклиф лично укључио у дипломатске напоре да се постигне напредак у односима између Русије и Украјине.

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Ретклиф се састао са руским колегама, шефом руске Спољне обавјештајне службе (СВР) Сергејем Наришкином и директором Федералне службе безбједности (ФСБ) Александром Бортњиковим.

Циљ посјете?

Посјета Ретклифа је дијелом имала за циљ да се утврди да ли би шефови руских обавјештајних служби могли да помогну у убјеђивању Путина да се крене ка наставку преговора са Украјином уз посредовање САД, навели су извори.

Према ријечима извора, у петак су амерички званичници обавијестили Зеленског о Ретклифовим разговорима у Москви и приједлогу за трилатерални самит који је Трампова администрација и раније нудила и Зеленском који је био сагласан и Путину који је одбацио тај приједлог.

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"Њујорк тајмс" објавио је раније ове недјеље да је Ретклиф дао Бортникову "суморну процјену" стања рата и позвао Русију да постигне договор прије него што се ситуација погорша.

Извори су потврдили "Аксиосу" да је Ретклиф закључио да је Бортников конструктиван играч који би могао да помогне у обнављању дипломатских напора, али ЦИА је одбила да коментарише.

Трамп је за "Аксиос" изјавио раније да је Ретклифова посјета била "уобичајена активност" и да није имала за циљ да упозори Русију да не напада територију НАТО, преноси "Б92".

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Тагови :

Русија

Америка

Украјина

ЦИА

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Владимир Путин

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