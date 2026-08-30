Нуде им 32.000 евра да напусте земљу: Већ се стотине пријавило

Аутор:АТВ редакција
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Шведска је ове године увела једну од највећих финансијских помоћи за добровољни повратак миграната.
Шведска је почетком ове године вишеструко повећала финансијску помоћ људима који желе добровољно да се врате у своју домовину. За одраслу особу предвиђено је до 350.000 шведских круна, односно око 32.000 евра, док за цијело домаћинство може да се добије до 600.000 круна.
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Мјера је ступила на снагу 1. јануара 2026. године, а већ током првих неколико недјеља изазвала је велико интересовање. Према подацима шведске Миграционе агенције, до средине фебруара пријавила су се 272 кандидата, од којих је 82 захтјева већ било одбијено.
Неколико недјеља касније број захтјева порастао је на око 370, а шведске власти одобриле су и прве захтјеве за нову, знатно издашнију помоћ.
Иако се ова мјера често описује као плаћање мигрантима да напусте Шведску, она није доступна свим странцима који живе у тој земљи.
За помоћ, уз остале услове, могу да конкуришу особе које имају важећу шведску дозволу боравка добијену на основу заштите – на примјер избјеглице или особе којима је одобрена супсидијарна заштита. У правилу морају да имају дозволу боравка издату 12. септембра 2024. године или раније.
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Новац може да се добије за пресељење у матичну земљу или другу земљу у којој особа има право да живи, али не и за пресељење у неку другу државу ЕУ, ЕГП-а или Швајцарску.
Нова правила донела су огромно повећање подстицаја, преноси "Б92".
Одрасла особа може да добије до 350.000 круна, односно око 32.000 евра. Брачни или ванбрачни пар може да добије највише 500.000 круна, док је максимална помоћ за цијело домаћинство 600.000 круна, односно око 55.000 евра.
За свако дијете предвиђено је додатних 25.000 круна, односно око 2.300 евра.
Помоћ је прије повећања била вишеструко мања – одрасла особа могла је да добије само 10.000 круна. Шведска је тако износ повећала чак 35 пута.
Влада ову мјеру оправдава жељом да људима који нису успјели да се интегришу у шведско друштво омогући нови почетак у земљи поријекла. Истовремено сматрају да би повратак дијела становништва могао да допринесе развоју привреде и тржишта рада у њиховим матичним земљама.
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Програм добровољног повратка у Шведској постоји још од 1984. године, али је раније веома мало људи користило финансијску помоћ. Управо зато је влада одлучила да драстично повећа износ и учини га довољно великим да људима представља стварни финансијски подстицај за одлазак.
Мјера је, међутим, изазвала контроверзе. Шведска Миграциона агенција већ је у марту објавила да је одобрила прве захтјеве, док су критичари упозоравали на могуће проблеме такве политике, као и на чињеницу да је повећање помоћи уведено упркос резервама из раније спроведене државне истраге.
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