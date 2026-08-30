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Пуцњава у наргила-бару: Погинуо младић (18)

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 15:06

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

Једна особа погинула је рано јутрос, а четири су повријеђене од којих једна тешко, у пуцњави у наргила-бару у Марсељу, пренијели су данас француски медији.

Погинуо је осамнаестогодишњи младић, четири особе старости између 17 и 23 године су рањене, а једна је у критичном стању, преноси Фигаро.

Лист наводи да су двије особе су дошле до бара на скутеру, након чега је једна од њих отворила ватру на локал из аутоматског пиштоља.

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На лицу мјеста пронађено је осам чаура калибра 9 милиметара, док је скутер починилаца касније пронађен, али потпуно изгорио.

"Покренута је истрага због убиства и покушаја убиства које су починиле организована криминална организација, а случај је додијељен Одјељењу за организовани и специјализовани криминал (ДЦОС)", саоапштено је из јавног тужилаштвау Марсељу.

(Танјуг)

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Тагови :

Француска

Пуцњава

погинуо младић

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