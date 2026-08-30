Преврнуо се трајект са око 270 путника: Хеликоптери трагају за несталима

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одвија се код обала Кипра гдје је дошло до превртања трајекта на којем је било око 270 путника.
Путнички брод потонуо је у водама код сјеверног дијела Кипра, недуго након што је испловио из луке у правцу ка Турској.
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У току је опсежна акција потраге и спасавања путницима. Према ријечима градоначелника Киреније, Мурата Шенкула, до сада је пронађено 160 путника. Њих превозе до обале, након чега ће бити транспортовани у болнице.
"До сада је пронађено 160 људи. Тренутно их превозе у луку. Према информацијама које имамо, на броду је било 270 људи. И ми чекамо у луци. Екипе интервенишу. Војни хеликоптери и чамци пружају подршку. Море је јуче, а и данас, било узбуркано. Броду који је требало да превози путнике није било дозвољено да исплови из луке", рекли су надлежни.
Према наводима турских власти који руководе сјеверним дијелом Кипра, у Киренији ће бити постављена пољска болница.
Покренута је и ваздушна потрага за људима са преврнутог брода. На мјесто несреће упућени су чамци за потрагу и спасавање, а акција је у току.
Власти сјеверног дијела тврде да су предузете све неопходне мјере у луци и болницама како би се пружила помоћ путницима са брода који се преврнуо.
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Према првим информацијама, трајект се преврнуо и почео да тоне на око 2 километра од обале.
Посада и путници су наводно недуго по испловљавању примјетили да вода продире у пловило. До превртања брода је дошло када су покушали да се окрену и врате у луку.
Наводно је ријеч о старом броду, трајекту/катамарану који је направљен од фибергласа. Катамарани се користе за превоз терета, али се овдје користе и за превоз путника.
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