Logo

Преврнуо се трајект са око 270 путника: Хеликоптери трагају за несталима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:49

Коментари:

0
Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.
Фото: Betül Güneş/Pexels

Права драма одвија се код обала Кипра гдје је дошло до превртања трајекта на којем је било око 270 путника.

Путнички брод потонуо је у водама код сјеверног дијела Кипра, недуго након што је испловио из луке у правцу ка Турској.

Полиција ротација

Свијет

Убијена дјевојка, више рањених: Испливали детаљи пуцњаве у Швајцарској

У току је опсежна акција потраге и спасавања путницима. Према ријечима градоначелника Киреније, Мурата Шенкула, до сада је пронађено 160 путника. Њих превозе до обале, након чега ће бити транспортовани у болнице.

"До сада је пронађено 160 људи. Тренутно их превозе у луку. Према информацијама које имамо, на броду је било 270 људи. И ми чекамо у луци. Екипе интервенишу. Војни хеликоптери и чамци пружају подршку. Море је јуче, а и данас, било узбуркано. Броду који је требало да превози путнике није било дозвољено да исплови из луке", рекли су надлежни.

Према наводима турских власти који руководе сјеверним дијелом Кипра, у Киренији ће бити постављена пољска болница.

Покренута је и ваздушна потрага за људима са преврнутог брода. На мјесто несреће упућени су чамци за потрагу и спасавање, а акција је у току.

Власти сјеверног дијела тврде да су предузете све неопходне мјере у луци и болницама како би се пружила помоћ путницима са брода који се преврнуо.

Мобилни телефон

БиХ

У БиХ покренута апликација која омогућава анонимну пријаву насиља

Према првим информацијама, трајект се преврнуо и почео да тоне на око 2 километра од обале.

Посада и путници су наводно недуго по испловљавању примјетили да вода продире у пловило. До превртања брода је дошло када су покушали да се окрену и врате у луку.

Наводно је ријеч о старом броду, трајекту/катамарану који је направљен од фибергласа. Катамарани се користе за превоз терета, али се овдје користе и за превоз путника.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преврнуо се трајект

Кипар

Потрага и спасавање

Коментари (0)

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Породица

Желите брак, а остајете сами: Гдје гријешимо и зашто се не појављује онај прави?

1 ч

0
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Република Српска

Служен парастос генералу Ратку Младићу у Обудовцу код Шамца

2 ч

0
Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама

Свијет

Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама

2 ч

0
Сабор бораца Хан Пијесак Ми знамо зашто

Градови и општине

Почео Сабор демобилисаних бораца: "Ми знамо зашто!" у Хан Пијеску

2 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Убијена дјевојка, више рањених: Испливали детаљи пуцњаве у Швајцарској

1 ч

0
Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама

Свијет

Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама

2 ч

0
Спашавање дјевојчице затрпане у блату у Непалу.

Свијет

Дјевојчица преживјела четири дана затрпана у блату, снимак расплакао све

2 ч

0
Жена у тексас јакни са руксаком на рамену.

Свијет

Купила половну јакну, па у џепу пронашла више од 1.000 евра: 'Шта да радим?'

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

''Срце хероја'': Младића у Италији сматрају посљедњим херојем Европе

15

18

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

15

15

Човјек се скамени: Минић посјетио мајку која више од три деценије тражи сина

15

06

Пуцњава у наргила-бару: Погинуо младић (18)

14

53

Минић: За Републику Српску морамо да наставимо да се боримо

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима