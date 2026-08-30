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Служен парастос генералу Ратку Младићу у Обудовцу код Шамца

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 13:15

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Помен су организовали Општинска борачка организација Шамац у сарадњи са мјесном Борачком организацијом Обудовац и црквеном општином Обудовац.

Предсједник Борачке организације Шамац Радован Зорановић рекао је Срни да су се данас окупили они који цијене слободу како би се одали почаст прослављеном генералу, који је свој живот посветио борби за слободу српског народа.

"Наш херој, Ратко Младић био је човјек који се до посљедњег атома снаге борио за Републику Српску", истакао је Зорановић.

Он је додао да је посљедњи пут када је прије пар мјесеци разговарао са генералом, Младић поручио - "Чувајте нам Републику Српску".

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Зорановић је позвао Србе да одају пошту генералу Младићу те да се организују и присуствују сахрани генерала.

Према његовим ријечима, генерал Младић ће у сјећању Срба остати упамћен као херој и увијек ће имати мјесто поред Обилића, вожда Карађорђа, цара Лазара.

"Нашим окупљањем и парастосом шаљемо поруку да смо народ који жели мир, који не може да трпи да га неко злоставља и терорише, а такав је био и наш генерал Младић", рекао је Зорановић и додао да је Младић био велики човјек, да није мрзио никога и да је то показао много пута.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је 27. августа у 84. години у притворској болници у Хагу, преноси Срна.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Парастос

Шамац

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