Стевандић: Обавеза да никад не поклекнемо

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да садашње генерације Срба живе у слободи о којој је писао велики Петар Кочић и да поучени историјом никада неће поклекнути.
Стевандић је новинарима у Стричићима рекао да су Срби поучени Кочићем успјели да отјерају Кристијана Шмита.
"На нама је обавеза да поучени историјом не поклекнемо. Отјерали смо највећег кадију, али остало је оних малих кадија, подмуклих и лицемјерних који гледају да нам на брзину пресуде и то у нашој земљи коју смо крвљу и сузама платили. Кадије никада више неће одлучивати о нама", нагласио је Стевандић.
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