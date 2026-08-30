Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.
"Јуче су за потребе извиђања пожаришта и гашења пожара на подручју Требевића и Требиња, остварена три часа и 49 минута лета, при чему је из ваздуха избачено укупно 14.000 литара воде", објављено је на "Инстаграм" налогу Министарства.
Из МУП-а су навели да ће и данас, у складу са потребама на терену и условима за летење, бити настављено ангажовање на заштити људи и имовине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Најновије
Најчитаније
11
30
11
06
10
51
10
38
10
18
Тренутно на програму