Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.

"Јуче су за потребе извиђања пожаришта и гашења пожара на подручју Требевића и Требиња, остварена три часа и 49 минута лета, при чему је из ваздуха избачено укупно 14.000 литара воде", објављено је на "Инстаграм" налогу Министарства.

Из МУП-а су навели да ће и данас, у складу са потребама на терену и условима за летење, бити настављено ангажовање на заштити људи и имовине.