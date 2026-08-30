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Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 10:51

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Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.
Фото: Срна

Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске и данас ће гасити пожар на подручју Требиња, саопштено је из МУП-а Српске.

"Јуче су за потребе извиђања пожаришта и гашења пожара на подручју Требевића и Требиња, остварена три часа и 49 минута лета, при чему је из ваздуха избачено укупно 14.000 литара воде", објављено је на "Инстаграм" налогу Министарства.

Из МУП-а су навели да ће и данас, у складу са потребама на терену и условима за летење, бити настављено ангажовање на заштити људи и имовине.

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Тагови :

Хеликоптер

МУП Републике Српске

Требевић

Требиње

пожар

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