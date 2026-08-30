Асфалт за бољу повезаност са Невесињем и опстанак на вјековним огњиштима

Аутор:АТВ редакција
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У општини Источни Мостар започели су радови на асфалтирању пута према Невесињу, пројекту од виталног значаја за локално становништво и инфраструктурно повезивање овог дијела Херцеговине.
Начелник општине Источни Мостар Божо Сјеран, истакао је да је ово посебан дан за ову локалну заједницу, јер се након припрема коначно кренуло са реализацијом дуго очекиваног пројекта.
„За мене је ово посебан дан. Коначно смо кренули са асфалтирањем пута према Невесињу. Ово је од великог значаја за овдашње становништво“, рекао је Сјеран.
Он је додао да до пуне повезаности са Невесињем преостаје још око 4,3 километра, али да су захваљујући подршци Владе Републике Српске и Министарства финансија кроз Програм јавних инвестиција већ обезбијеђена додатна средства у износу од 800.000 КМ. Након израде тендерске документације, у план је уврштена изградња још око два километра пута, чиме ће за коначно спајање остати свега 2,5 километра.
Да је ово примјер успјешне сарадње локалних и републичких власти, потврдио је и начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић. Он је нагласио да модернизација ове саобраћајнице нема само инфраструктурни, већ и велики привредни и стратешки значај.
„Велики број Невесињаца има своје коријене у Зиемљима било да је ријеч о имањима или породичним гробљима. Ово има и привредни значај зато што Шумско газдинство 'Ботин' Невесиње газдује са привредном јединицом Вележ која добрано улази у територију општине Источни Мостар. Када се путна мрежа комплетира, то ће много значити за све становнике, путнике, туристе и наше институције“, навео је Авдаловић.
Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић, поручио је током обиласка радова да Влада Српске подједнако улаже у све дијелове Републике, без обзира на величину општине.
„За Републику Српску не постоје битне и небитне, велике и мале општине. Све су битне и све су велике. За мене лично, и за Владу Републике Српске, Источни Мостар је велик колико и Требиње, и Бањалука, и Бијељина. За нас је ово тренутно најбитније мјесто у Републици Српској и то је битна порука да Срби, гдје год живјели у Републици Српској, морају да осјете подршку институција“, нагласио је Амиџић.
Народни посланик у Народној скупштини Републике Српске Илија Таманџија, истакао је да су средства уложена у ову путну мрежу најбољи демант тврдњи да се у Херцеговину не улаже.
„Општина Источни Мостар јесте рубна и мала, и ово су најзначајнији пројекти инфраструктурног повезивања. Знамо да је до прије пар година била практично одвојена од остатка Републике Српске. Ово издвојених 800.000 КМ из програма јавних инвестиција је најбољи демант свих оних невјерних који кажу да се у Херцеговину и у овај дио Републике Српске не улаже у путну инфраструктуру“, поручио је Таманџија.
Почетак радова на путу поклопио се са традиционалним Сабором Зиемаљаца, који сваке године на једном мјесту окупља мјештане и њихове потомке расељене широм Србије, Херцеговине и дијаспоре.
Начелник Сјеран је подсјетио да овај народни скуп баштини дугу традицију витешких борби и трка коња, те да окупља све оне који у срцу носе свој завичај. Завршетак саобраћајнице омогућиће још лакши долазак свима који редовно посјећују и улажу у свој родни крај.
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