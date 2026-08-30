Игор Додик и Срђан Амиџић на Зијемљима: Обишли почетак радова на асфалтирању пута

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић присуствују данас окупљању мјештана на Зијемљима, гдје су започели радови на асфалтирању пута према Невесињу.
Прва недјеља након Велике Госпојине је увијек посебан дан за Зијемља. Тада се традиционално окупи велики број мјештана, али и људи поријеклом из овог краја који данас живе широм Херцеговине, Републике Српске, Србије и иностранства.
Света литургија почиње у 9:30 часова, а након тога биће служен помен погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и положено цвијеће на спомен-обиљежје.
Истог дана одржава се и меморијални турнир у фудбалу, који сваке године окупи много младих, љубитеља спорта и посјетилаца, па цијели дан буде још љепши и веселији
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