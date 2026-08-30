Logo

Игор Додик и Срђан Амиџић на Зијемљима: Обишли почетак радова на асфалтирању пута

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:53

Коментари:

0
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић присуствују данас окупљању мјештана на Зијемљима, гдје су обишли новоасфалтирану дионицу пута ка Невесињу.
Фото: АТВ

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић присуствују данас окупљању мјештана на Зијемљима, гдје су започели радови на асфалтирању пута према Невесињу.

Прва недјеља након Велике Госпојине је увијек посебан дан за Зијемља. Тада се традиционално окупи велики број мјештана, али и људи поријеклом из овог краја који данас живе широм Херцеговине, Републике Српске, Србије и иностранства.

Игор Додик и Срђан Амиџић

Света литургија почиње у 9:30 часова, а након тога биће служен помен погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и положено цвијеће на спомен-обиљежје.

Истог дана одржава се и меморијални турнир у фудбалу, који сваке године окупи много младих, љубитеља спорта и посјетилаца, па цијели дан буде још љепши и веселији

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Срђан Амиџић

Невесиње

путеви

Коментари (0)

Прочитајте више

Сарајево смог магла

Друштво

Упозорење за возаче: Магла смањује видљивост, гужве на четири прелаза

3 ч

0
Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених

Свијет

Пуцњава на рејв журци у Швајцарској: Има мртвих и рањених

3 ч

0
Граница

Друштво

Може ли се преко границе пренијети домаћи сир ако је вакумиран?

3 ч

0

Више из рубрике

Служен помен генералу Ратку Младићу у Фочи

Градови и општине

Служен помен генералу Младићу у Фочи

13 ч

0
Грађани Пала одали почаст генералу Ратку Младићу

Градови и општине

Грађани Пала одали почаст генералу Младићу

15 ч

3
Стубови за струју.

Градови и општине

Нормализовано снабдијевање електричном енергијом у Прњавору

15 ч

0
Гастро фест у Броду.

Градови и општине

Замирисао чобанац у срцу Брода: Више од 100 екипа на јубиларном Гастро фесту

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Земљиште вам је уписано, али кућа на њему није: Шта власник мора да уради?

11

06

На Озрену обиљежавање Дана несталих и погинулих, присуствује Минић

10

51

Хеликоптер МУП-а Српске превентивно гаси пожаришта на Требевићу

10

38

Дим прекрио Гацко: Пожар пријети кућама на граници са Црном Гором

10

18

Додик: Вријеме пролази, али сјећање и трагање за несталим не смије никада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима