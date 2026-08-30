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Отели странаце и тражили 30.000 евра, међу отмичарима и држављанин БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:56

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

У Београду су ухапшена три лица, међу којима и држављанин БиХ, због отмице два Авганистанца и три турска држављанина, за које су тражили откуп од 30.000 евра.

Сумња се да су они отете стране држављане превезли у једну викендицу на подручју општине Владимирци, гдје су их физички и психички злостављали, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Ухапшени су С.П, С.К. и држављанин БиХ чији су иницијали Д.С. /29/ због сумње да су отмицу извршили у сриједу, 26. августа, у Улици Гаврила Принципа у Београду.

Њима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Отмица у Београду

Црна хроника

МУП Србије

Држављанин БиХ

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