Отели странаце и тражили 30.000 евра, међу отмичарима и држављанин БиХ

Аутор:АТВ редакција
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У Београду су ухапшена три лица, међу којима и држављанин БиХ, због отмице два Авганистанца и три турска држављанина, за које су тражили откуп од 30.000 евра.
Сумња се да су они отете стране држављане превезли у једну викендицу на подручју општине Владимирци, гдје су их физички и психички злостављали, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Ухапшени су С.П, С.К. и држављанин БиХ чији су иницијали Д.С. /29/ због сумње да су отмицу извршили у сриједу, 26. августа, у Улици Гаврила Принципа у Београду.
Њима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведени надлежном тужилаштву, преноси Срна.
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