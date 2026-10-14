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Минић: Учесници "Српско-руске медијске школе" додатно повезују наше народе

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14.10.2026 16:05

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је са задовољством видео-поруком поздравио учеснике "Српско-руске медијске школе" у Ханти-Мансијску, која окупља младе и стручњаке из Србије, Републике Српске и Русије.

"Важно је да млади уче да критички сагледавају информације, чувају културу сјећања и разумију своје коријене. Посебно ме радује што кроз овај пројекат размјењују знања и стварају пријатељства која ће додатно повезати наше народе", написао је Минић на "Иксу".

Минић је учесницима пожелио успјешан рад, уз увјерење да ће ти сусрети постати традиција и донијети нове прилике за сарадњу.

Предсједник шамачког Клуба историчара "Посавина" Маја Видовић једини је представник Републике Српске на скупу у руском Ханти-Мансијску.

Видовићева је изјавила Срни да јој је част што има овакву прилику и да, као историчар, посебно препознаје значај очувања културе сјећања, представљања историјских чињеница и јачања веза међу народима које повезују историја, традиција и култура.

Програм школе окупља представнике медија, блогере и друге ствараоце садржаја из Србије и Русије с циљем унапређења медијских знања и вјештина, размјене професионалних искустава и јачања културних веза два народа.

Прва фаза школе се одржава у Ханти-Мансијску од суботе до петка, 10. до 16. октобра, а план је да друга етапа буде у Београду од 16. до 20. новембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Русија

медији

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