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Додик: Српски народ не одустаје од својих светиња

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14.10.2026 11:14

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Милорад Додик, лидер СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик рекао је да је комплекс Манастира Милошевац код Приједора доказ вјере народа да не одустаје од својих светиња, као и да заслужује пажњу Републике Српске и њених институција.

"Ово је једно од љепших здања које имамо у оквиру наше цркве и свакако заслужује и пажњу не само вјерујућег народа, него и државе односно Републике Српске и њених институција", рекао је новинарима Додик који присуствује прослави славе манастира.

Додик је истакао да је Манастир Милошевац васкрсао вољом народа и уз благослов митрополита Јефрема, подсјетивши да ту прије седам-осам година није било ништа.

"Ово је величанствен доказ вјере народа да не одустаје од својих светиња и да нешто што вријеме и невријеме сруши народ који овд‌је живи увијек обнови, изгради за потребе ове и генерација које долазе, као печат, односно свједочење нашег постајања на овим просторима", рекао је Додик.

Он је додао да недостају још неке ствари које треба да се ураде и изразио увјерење да ће у годинама које долазе бити завршен овај комплекс.

Манастир Милошевац код Приједора

Република Српска

Манастир Милошевац обиљежава крсну славу, присуствује Додик

"Кад год овд‌је дођем, радујем се прво што је изграђен овакав диван комплекс, а друго зато што се успјело да се ту ради на овако величанствен начин", рекао је Додик.

Додик је рекао да је слава манастира увијек прилика за окупљање и за пожељети здравље свим људима, вјерујућем српском народу и Републици Српској.

Манастир Милошевац данас обиљежава славу – Покров Пресвете Богородице.

Свету архијерејску литургију поводом славе манастира служи Његово преосвештенство архиепископ и митрополит бањалучки Јефрем уз саслужење викарног епископа марчанског Саве са свештеним монаштвом.

Према старој црквеној документацији, манастир Милошевац налазио се у близини рјечице Милошевице у насељу Чиркин Поље у народу познато и као калуђерско поље, на мјесту под називом Црквина.

(СРНА)

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Тагови :

Милорад Додик

манастир

Приједор

светиње

Српске светиње

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