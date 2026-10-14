Додик: Српски народ не одустаје од својих светиња

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је комплекс Манастира Милошевац код Приједора доказ вјере народа да не одустаје од својих светиња, као и да заслужује пажњу Републике Српске и њених институција.
"Ово је једно од љепших здања које имамо у оквиру наше цркве и свакако заслужује и пажњу не само вјерујућег народа, него и државе односно Републике Српске и њених институција", рекао је новинарима Додик који присуствује прослави славе манастира.
Додик је истакао да је Манастир Милошевац васкрсао вољом народа и уз благослов митрополита Јефрема, подсјетивши да ту прије седам-осам година није било ништа.
"Ово је величанствен доказ вјере народа да не одустаје од својих светиња и да нешто што вријеме и невријеме сруши народ који овдје живи увијек обнови, изгради за потребе ове и генерација које долазе, као печат, односно свједочење нашег постајања на овим просторима", рекао је Додик.
Он је додао да недостају још неке ствари које треба да се ураде и изразио увјерење да ће у годинама које долазе бити завршен овај комплекс.
Република Српска
Манастир Милошевац обиљежава крсну славу, присуствује Додик
"Кад год овдје дођем, радујем се прво што је изграђен овакав диван комплекс, а друго зато што се успјело да се ту ради на овако величанствен начин", рекао је Додик.
Додик је рекао да је слава манастира увијек прилика за окупљање и за пожељети здравље свим људима, вјерујућем српском народу и Републици Српској.
Манастир Милошевац данас обиљежава славу – Покров Пресвете Богородице.
Свету архијерејску литургију поводом славе манастира служи Његово преосвештенство архиепископ и митрополит бањалучки Јефрем уз саслужење викарног епископа марчанског Саве са свештеним монаштвом.
Према старој црквеној документацији, манастир Милошевац налазио се у близини рјечице Милошевице у насељу Чиркин Поље у народу познато и као калуђерско поље, на мјесту под називом Црквина.
(СРНА)
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