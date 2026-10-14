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Колеге из "Зотовића" се опростиле од Горана Талића: Био је покретач и најважнија карика

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14.10.2026 10:44

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Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Facebook

Од професора доктора Горана Талића, дугогодишњег директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић", опростили су се и његови колеге и сарадници, истичући да његов одлазак представља немјерљив губитак за ову установу, здравствени систем, стручну заједницу и цијелу Републику Српску.

"Са дубоком тугом, невјерицом и искреним жаљењем обавјештавамо јавност да је преминуо проф. др Горан Талић, наш директор. Одлазак др Талића представља немјерљив губитак за Институт „Др Мирослав Зотовић“, здравствени систем, стручну заједницу, Град Бањалуку и Републику Српску", истакли су у Институту.

У Институту су навели да је Талић био покретач и најважнија карика у развоју установе, те да је својим радом и визијом обликовао оно што Институт "Зотовић" данас представља.

Горан Талић

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"Као директор Института, био је његов покретач и најважнија карика – синоним за бригу о пацијенту, колеги, градњу, развој, визије, све што име ‘Зотовић’ данас значи", поручили су из ове здравствене установе.

Истакли су да његов одлазак оставља велику празнину међу колегама, сарадницима и свима који су га познавали и са њим дијелили професионални и животни пут.

Из Института су упутили најдубље саучешће породици, пријатељима, колегама и сарадницима преминулог професора доктора Горана Талића.

"Нека му је вјечна слава и хвала", поручили су из Института "Др Мирослав Зотовић".

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Тагови :

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

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