Бивша манекенка Слађана Тесла пронађена мртва у стану

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња прослављена манекенка Слађана Тесла (53) пронађена је мртва у уторак у свом стану на Новом Београду.
Према незваничним информацијама, Тесла је живјела сама, а комшије је нису видјеле неколико дана. Након што је из њеног стана почео да се шири непријатан мирис, станари су обавијестили управника зграде, који је потом позвао полицију. По доласку на лице мјеста, надлежне службе су ушле у стан и затекле тијело.
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Слађана Тесла била је једно од најпрепознатљивијих лица домаће модне индустрије крајем прошлог и почетком овог вијека. Током вишегодишње каријере радила је за водеће домаће и иностране креаторе, оставивши дубок траг на модним пистама широм региона, а јавности је била позната и по тврдњама о родбинској повезаности са славним научником Николом Теслом.
Након манекенске каријере, остала је активна у модном свокету као кореографкиња и организаторка догађаја.
Званични узрок и тачно вријеме смрти биће познати након обдукције и завршене истраге.
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