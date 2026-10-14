Ухапшено седам припадника организоване криминалне групе

Аутор:АТВ редакција
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Седам припадника организоване криминалне група ухапшено је у Београду и Пожаревцу, а сумњиче се за отмице и ликвидације у ова два града.
Ухапшени су Р.Ђ, М.И, А.С, А.С, П.М, и С.Д. из Београда, те Н.Ж. из Пожаревца.
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На терет им се ставља убиство Милана Стоковића на подручју Пожаревца, који је на данашњи дан прошле године отет, те убиство Живка Бакића у јануару на подручју Београда, саопштено је из Јавног тужилаштва за организовани криминал.
Осумњичени се терете за кривична дјела тешко убиство, отмица, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и неовлаштена производња и стављање у промет дроге.
Кривичном пријавом обухваћена су и лица А.Н. које је у притвору у Београду, М.С. које је у затвору у Сјеверној Македонији, те А.Б. које је у притвору у Грчкој.
Међу њима је и Д.Т. који је у притвору у Белгији, те лице С.П. које је у бјекству.
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Сва лица ће уз кривичну пријаву бити спроведена у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушана.
(Срна)
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