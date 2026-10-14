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Ухапшено седам припадника организоване криминалне групе

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14.10.2026 10:50

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Седам припадника организоване криминалне група ухапшено је у Београду и Пожаревцу, а сумњиче се за отмице и ликвидације у ова два града.

Ухапшени су Р.Ђ, М.И, А.С, А.С, П.М, и С.Д. из Београда, те Н.Ж. из Пожаревца.

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На терет им се ставља убиство Милана Стоковића на подручју Пожаревца, који је на данашњи дан прошле године отет, те убиство Живка Бакића у јануару на подручју Београда, саопштено је из Јавног тужилаштва за организовани криминал.

Осумњичени се терете за кривична дјела тешко убиство, отмица, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и неовлаштена производња и стављање у промет дроге.

Кривичном пријавом обухваћена су и лица А.Н. које је у притвору у Београду, М.С. које је у затвору у Сјеверној Македонији, те А.Б. које је у притвору у Грчкој.

Међу њима је и Д.Т. који је у притвору у Белгији, те лице С.П. које је у бјекству.

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Сва лица ће уз кривичну пријаву бити спроведена у Јавно тужилаштво за организовани криминал након чега ће бити саслушана.

(Срна)

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Тагови :

хапшење

Београд

Србија

криминална група

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