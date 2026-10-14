Уочи утакмице Хајдука и Ајакса ухапшене 32 особе

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је на сплитском подручју ухапсила 19 страних и 13 хрватских држављана уочи фудбалске утакмице Хајдука и Ајакса, која се сутра игра на стадиону Пољуд.
Уочи меча УЕФА Лиге конференција у неколико одвојених полијских интервенција одузети су ножеви, пиротехничка средства и други предмети погодни за напад, преноси хрватски медији.
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Од више особа одузета су пиротехничка средства, боксерске рукавице, мараме за прикривање лица, спрејеви с надражујућом материјом и штитник за зубе.
Од ухапшених страних држављана одузета су три ножа, која су носили на начин који узнемирава грађане. Сплитска полиција је пронашла и два камена, те још два предмета погодна за напад.
Свих 19 страних држављана данас ће бити приведено суду, преносе хрватски медији.
Ухапшено је седам хрватских држављана над којима је у току криминалистичко истраживање.
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Шест хрватских држављана ухапшено је због нарушавања јавног реда и мира у још једном догађају, а сумња се да су прекршај починили на штету страних држављана и данас ће по хитном поступку бити изведени пред суд.
(Срна)
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