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Уочи утакмице Хајдука и Ајакса ухапшене 32 особе

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14.10.2026 10:15

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је на сплитском подручју ухапсила 19 страних и 13 хрватских држављана уочи фудбалске утакмице Хајдука и Ајакса, која се сутра игра на стадиону Пољуд.

Уочи меча УЕФА Лиге конференција у неколико одвојених полијских интервенција одузети су ножеви, пиротехничка средства и други предмети погодни за напад, преноси хрватски медији.

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Од више особа одузета су пиротехничка средства, боксерске рукавице, мараме за прикривање лица, спрејеви с надражујућом материјом и штитник за зубе.

Од ухапшених страних држављана одузета су три ножа, која су носили на начин који узнемирава грађане. Сплитска полиција је пронашла и два камена, те још два предмета погодна за напад.

Свих 19 страних држављана данас ће бити приведено суду, преносе хрватски медији.

Ухапшено је седам хрватских држављана над којима је у току криминалистичко истраживање.

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Шест хрватских држављана ухапшено је због нарушавања јавног реда и мира у још једном догађају, а сумња се да су прекршај починили на штету страних држављана и данас ће по хитном поступку бити изведени пред суд.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

хапшење

Сплит

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