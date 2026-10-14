Не бацајте пластичне боце: Закопајте их поред биљака и олакшајте себи посао

Аутор:АТВ редакција
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Обична пластична боца може постати једноставан систем за залијевање биљака који штеди вријеме, воду и труд, нарочито током топлих и сушних дана.
Залијевање баште током љета може одузимати много времена, посебно када су температуре високе, а земља се брзо суши. Ипак, постоји једноставан трик који биљкама омогућава постепено снабдијевање водом, без потребе за сталним залијевањем.
Све што вам је потребно јесте празна пластична боца, неколико ситних рупица и мало простора у земљи поред биљке.
Ова метода функционише по принципу наводњавања кап по кап. Вода из боце полако продире у земљу, ближе коријену биљке, чиме се смањује губитак влаге усљед испаравања.
За овај једноставан трик најбоље је користити пластичну боцу запремине од 1,5 до двије литре.
На њеном дну или чепу потребно је направити двије до четири ситне рупице. Затим боцу треба закопати у земљу, приближно 10 до 15 центиметара од стабљике биљке, тако да отвор за допуњавање остане доступан.
Када се боца напуни водом, она постепено излази кроз рупице и влажи земљу око коријена.
За разлику од уобичајеног залијевања, при којем дио воде остаје на површини и брзо испарава, овако се влага усмјерава у дубље слојеве земљишта.
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Према писању портала Дневно.хр, боца од двије литре у одређеним условима може обезбиједити постепено залијевање током два до пет дана. Међутим, брзина пражњења зависи од величине рупица, врсте земљишта, температуре и потреба саме биљке.
Овакав начин залијевања може бити нарочито практичан за парадајз, паприку, патлиџан, тиквице и друге веће биљке с развијеним коријеном.
Важно је прилагодити број и величину рупица условима у башти.
Ако вода излази пребрзо, потребно је смањити отворе, док се у случају преспорог протока може направити још неколико ситних рупица.
Да земља не би зачепила отворе, дио боце који се налази испод површине може се омотати танком, пропусном тканином.
На тај начин вода може равномјерније пролазити у околно земљиште.
Иако је метода једноставна, то не значи да биљке треба потпуно препустити оваквом начину залијевања.
Повремено је потребно провјерити влажност земље око коријена. Циљ је да земљиште буде умјерено влажно, а не стално натопљено водом.
Такође, отвор боце треба затворити или заштитити одговарајућом мрежицом како се у њој не би задржавала отворена стајаћа вода.
Додатну помоћ може пружити малчирање, односно прекривање земљишта сламом или сувим лишћем. Такав слој успорава испаравање и помаже земљи да дуже задржи влагу.
Трик који има коријене у древним методама наводњавања
Иако се данас користи обична пластична боца, принцип постепеног наводњавања није нов.
Сличне методе примјењиване су вијековима, када су се у земљу закопавале глинене посуде које су полако пропуштале воду у околно земљиште.
Пластичне боце данас представљају лако доступну и јефтину алтернативу, а цијели систем могуће је направити за свега неколико минута.
Осим што може олакшати одржавање баште, овакав начин залијевања може помоћи и у рационалнијој потрошњи воде, посебно током дуготрајних суша и високих температура.
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